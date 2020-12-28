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    Сможет ли «Челси» реабилитироваться после поражения в дерби?

    «Челси» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Астон Вилла»
    Фрэнк Лэмпард
    В 16-м туре АПЛ «Челси» будет принимать «Астон Виллу». Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» 28 декабря. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 20:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
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    «Челси»

    У «Челси» между окончанием матча против «Арсенала» 26 декабря и игрой с «Астон Виллой» 28 декабря на отдых есть меньше 48 часов. Команда Фрэнка Лэмпарда оказалась в непростых условиях в Boxing Day.

    В матче с «Арсеналом» «Челси» потерпел поражение со счетом 1:3. «Синие» проиграли в третий раз в четырех последних матчах при одной победе.

    Ранее «Челси» уступил «Эвертону» (0:1), «Вулверхэмптону» (1:2), а также обыграл «Вест Хэм» (3:0).

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    Набрав 25 очков после 15 туров, «Челси» занимает в таблице АПЛ шестое место. У лондонцев забито 30 голов, а пропущено 17.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» свой матч 15-го тура также провела 26 декабря, но имела на пару часов больше отдыха, чем «Челси»

    Команда Дина Смита разгромила «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 и продлила свою серию без пропущенных мячей до четырех игр.

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    • Перед этим «Астон Вилла» обыграла «Вулверхэмптон» (1:0), сыграла вничью с «Бернли» (0:0), а также разгромила «Вест Бромвич» (3:0).

    «Астон Вилла» набрала 25 очков по итогам 13 матчей и потенциально может располагаться в топ-тройке АПЛ, а пока идет пятой. У команды забито 27 голов, а пропущено 13 (лучшая оборона в лиге)

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 4,48, а на «Астон Виллу» — 5,00.

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    «Челси» находится не в лучшей форме и вполне может вновь потерять очки. «Синим» наверняка непросто будет взломать лучшую оборону АПЛ. Однако немаловажную роль сыграет и то, насколько свежими команды подойдут к этой игре.

    Прогноз и ставка на матч — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,66. 0

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