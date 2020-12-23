«Реал» — «Гранада». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч чемпионата Испании 23 декабря 2020 года

В среду, 23 декабря, 15-м туре испанской Примеры «Реал» в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» сыграет с «Гранадой». Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на «Реал» — «Гранада».

«Реал»

У «Реала» на данный момент с учетом всех турниров 5-матчевая победная серия. В этот период «сливочные» выиграли четыре игры в Примере, а еще одну — в Лиге чемпионов.

Так на прошлой неделе «Королевский клуб» добыл две виктории с одинаковым счетом по 3:1. Сперва он одолел в родных «Атлетик», а накануне переиграл в гостях «Эйбар».

Благодаря этой удачной серии коллектив Зидана поднялся на второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Атлетико», однако провел на две игры больше.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Реал» в этом первенстве пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре поединка при двух фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 11:5.

«Гранада»

«Гранада» с 21 набранным баллом находится на шестой строке в турнирной таблице Примеры, отставая от топ-4 на четыре пункта.

«Насриды» с учетом всех турниров не проигрывают уже на протяжении пяти встреч, начав этот период с двух ничьих подряд, а затем выиграв три игры кряду.

В своем последнем проведенном матче первенства «красно-белые» на своей арене переиграли «Бетис» со счетом 2:0, а туром ранее они минимально в гостях обыграли «Эльче» — 1:0.

В текущем чемпионате Испании «Гранада» на выезде добыла две виктории, трижды была повержена и раз сыграла вничью, разница мячей составляет 5:12.

В прошлом сезоне «Реал» дважды взял верх над «Гранадой»: 4:2 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.41.

На викторию «Гранады» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.50.

Прогнозируем, что «Реал» продолжит свой победный ход, обыграв дома «Гранаду» с разницей хотя бы в один мяч. 0