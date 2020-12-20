«Жил Висенте» — «Бенфика». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч чемпионата Португалии 20 декабря 2020 года

В воскресенье, 20 декабря, 10-м туре чемпионата Португалии по футболу «Жил Висенте» на своем поле сыграет с «Бенфикой». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Жил Висенте» — «Бенфика».

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» имеет в своей копилке девять набранных очков, позволяющие команде идти на 12 месте в турнирной таблице, однако зона вылета находится на расстоянии всего одного пункта.

Клуб из города Барселуш в текущем чемпионате Португалии добился только двух победных результатов, три раза сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница мячей — 8:10.

«Петухи» неплохо провели последние две игры в первенстве, набрав в них четыре балла. Сперва они обыграли дома 2:0 «Риу Аве», а потом расписали выездную мировую с «Морейренси» (1:1).

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Перед этим «Жил Висенте» проиграл четыре встречи подряд, а не побеждал в шести играх. На своей арене он в этом чемпионате дважды победил при одной ничьей и поражении, разница мячей — 5:3.

«Бенфика»

У «Бенфики» на счету числится 21 зачетный пункт, позволяющий коллективу находится на второй строке в турнирной таблице, отставая от лидера на два пункта.

За всю турнирную дистанцию текущего первенства «орлы» семь раз побеждали и дважды уходили с поля поверженными, забить в этих встречах удалось 21 мяч, пропустили 11 голов.

Обе неудачи лиссабонцы потерпели в первой половине ноября перед матчами на сборные, поочередно проиграв 0:3 в гостях «Боавиште» и дома 2:3 «Браге». Последующие два поединка они выиграли.

Так в минувшем туре они повергли в родных стенах 2:1 «Пасуш де Феррейру», а матчем ранее переиграли 2:1 на выезде «Маритиму». На выезде в этом сезоне «Бенфика» трижды выиграла и раз потерпела фиаско при разнице мячей 10:5.

В прошлом чемпионате Португалии «Бенфика» дважды взяла верх над «Жил Висенте»: 2:0 дома и 1:0 в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.40.

На викторию «Жил Висенте» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.90.

«Жил Висенте» на свое арене в этом сезоне более, чем в один мяч пока не проигрывал. Вполне возможно, что даже с одним из грандов хозяева могут удержать фору в +1,5. 0