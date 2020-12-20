ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Лига для внутреннего употребления. Итоги первой части сезона РПЛ «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» сыграет в Лондоне, «Тоттенхэм» примет «Лестер» Поль Погба в матче с «Шеффилд Юнайтед»Просто дайте Погба волю! Великолепный француз помог «МЮ» совершить камбек
  • 15:43
    • Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования в Хохфильцене
  • 14:00
    • Рыбус продлил контракт с «Локомотивом»
  • 11:06
    • Стала известна дата старта регулярного сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Способны ли «петухи» удержать фору в +1,5?

    «Жил Висенте» — «Бенфика». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч чемпионата Португалии 20 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Бенфика»
    «Бенфика»
    В воскресенье, 20 декабря, 10-м туре чемпионата Португалии по футболу «Жил Висенте» на своем поле сыграет с «Бенфикой». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Жил Висенте» — «Бенфика».
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 20 Декабря 2020 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 20:30 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
    •

    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» имеет в своей копилке девять набранных очков, позволяющие команде идти на 12 месте в турнирной таблице, однако зона вылета находится на расстоянии всего одного пункта.

    Клуб из города Барселуш в текущем чемпионате Португалии добился только двух победных результатов, три раза сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница мячей — 8:10.

    «Петухи» неплохо провели последние две игры в первенстве, набрав в них четыре балла. Сперва они обыграли дома 2:0 «Риу Аве», а потом расписали выездную мировую с «Морейренси» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Перед этим «Жил Висенте» проиграл четыре встречи подряд, а не побеждал в шести играх. На своей арене он в этом чемпионате дважды победил при одной ничьей и поражении, разница мячей — 5:3.

    «Бенфика»

    У «Бенфики» на счету числится 21 зачетный пункт, позволяющий коллективу находится на второй строке в турнирной таблице, отставая от лидера на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию текущего первенства «орлы» семь раз побеждали и дважды уходили с поля поверженными, забить в этих встречах удалось 21 мяч, пропустили 11 голов.

  • Просто дайте Погба волю! Великолепный француз помог «МЮ» совершить камбек
  • Команда Уле Гуннара Сульшера в выездном матче обыграл «Шеффилд Юнайтед»
  • Вчера

    • Обе неудачи лиссабонцы потерпели в первой половине ноября перед матчами на сборные, поочередно проиграв 0:3 в гостях «Боавиште» и дома 2:3 «Браге». Последующие два поединка они выиграли.

    Так в минувшем туре они повергли в родных стенах 2:1 «Пасуш де Феррейру», а матчем ранее переиграли 2:1 на выезде «Маритиму». На выезде в этом сезоне «Бенфика» трижды выиграла и раз потерпела фиаско при разнице мячей 10:5.

    В прошлом чемпионате Португалии «Бенфика» дважды взяла верх над «Жил Висенте»: 2:0 дома и 1:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.40.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Жил Висенте» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.90.

    «Жил Висенте» на свое арене в этом сезоне более, чем в один мяч пока не проигрывал. Вполне возможно, что даже с одним из грандов хозяева могут удержать фору в +1,5. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Норвич — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.58
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Фиорентина — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лутон — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Суонси — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  4.25
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Неймар сыграет против «Барселоны»
  • Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии
    • 21:59 14/12/2020
    «Жил Висенте» — «Бенфика». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.74 на матч чемпионата Португалии 20 декабря 2020 года. Прогноз на «Жил Висенте» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры