«Кадис» — «Хетафе». Прогноз (к. 3.34) и ставки на чемпионат Испании 20 декабря 2020 года

«Кадис» встретится на своем поле с «Хетафе» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Кадис» — «Хетафе».

«Кадис»

«Кадис» — это та самая команда, которая в текущем сезоне успела обыграть и мадридский «Реал», и «Барселону». В таблице Ла Лиги команда после 13-ти сыгранных матчей занимает восьмое место.

В прошлом туре «Кадис» попал под «Сельту», потерпев сокрушительное поражение со счетом 4:0. При этом все четыре мяча команда из Виго забила еще до перерыва.

И если не учитывать матч с «Барсой», на которую у каждой команды будет максимальный и особенный настрой в любой день, то можно предположить, что у «Кадиса» начался спад.

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В пяти предыдущих турах «Кадис» потерпел три поражения, пропустив в матчах с «Атлетико», «Реал Сосьедадом» и «Сельтой» в общей сложности девять мячей.

«Хетафе»

У «Хетафе» был неплохой старт, все даже успели подумать, что в этом сезоне команда из пригорода Мадрида снова будет бороться за путевку в еврокубки, но с середины октября что-то пошло не так.

В семи предыдущих турах «Хетафе» не одержал ни одной победы — три ничьи и четыре поражения. В таблице гости опустились на 16-е место.

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И первое, что бросается в глаза, — главному тренеру команды Хосе Бордаласу надо что-то срочно делать с игрой в атаке. Четыре забитых мяча в семи матчах — это почти катастрофа.

Также стоит отметить, что «Хетафе» ужасен в гостевых матчах. В пяти гостевых встречах команда ни разу не выиграла и забила лишь два мяча.

Прогноз и ставка

На «Кадис» букмекеры предлагают поставить за 3.34, ничью за 2.85, а победу «Хетафе» — за 2.58.

Нам намекают, что команды, скорее всего, сыграют вничью, но, глядя на «Хетафе», в это не очень верится. Хозяева вполне могут наказать команду, которая почти разучилась угрожать чужим воротам.

Ставка — победа «Кадиса» за 3.34.

Или ставка на победу «Кадиса» со счетом 1:0 за 6.40. Много голов в таких матчах не бывает. 0