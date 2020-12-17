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    Команды вновь сыграют результативно?

    «Сантос» — «Гремио». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч Кубка Либертадорес 17 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Гремио»
    «Гремио»
    17 декабря «Сантос» сыграет с «Гремио» в ответном четвертьфинальном поединке Кубка Либертадорес. Начало — в 01:15 по мск. Прогноз на «Сантос» — «Гремио».

    «Сантос»

    Первый поединок этих команд, который прошел на поле «Гремио» 10 декабря и завершился вничью со счетом 1:1. Стоит отметить, что хозяевам удалось сравнять результат аж 12-й компенсированной минуте благодаря пенальти.

    «Рыбы» очень уверенно преодолели групповой этап Кубка Либертадорес, выиграв пять матчей при одном мировом исходе, забив на этом этапе десять мячей, а пропустили в два раза меньше.

    Стадию 1/8 финала данного турнира «черно-белые» преодолели с громадным трудом, пройдя дальше только за счет выездного гола. В противостоянии с эквадорским «ЛДУ Кито» бразильцы выиграли 2:1 на выезде, однако дома уступили 0:1.

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    Несколько дней тому назад «Сантос» был разгромлен в гостях «Фламенго» (1:4) в чемпионате Бразилии, где коллектив после 25 туров идет восьмым среди 20 участников.

    «Гремио»

    «Гремио» также стал первым в своем квартете на групповом этапе, но показал куда скромнее результат, выиграв три встречи при двух мировых и одном поражении, забив шесть и пропустив три гола.

    Первую стадию плей-офф данного турнира клуб из города Порту-Алегри преодолел легко, дважды по 2:0 обыграв парагвайский коллектив «Гуарани».

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    • Накануне «трехцветные» сыграли вничью с «Гоясом» (0:0) в чемпионате Бразилии, где они находятся на шестой строке в турнирной таблице, опережая своего предстоящего соперника на три пункта.

    Стоит отметить, что у «Гремио» сейчас 18-матчевая беспроигрышная серия. Последний раз он потерпел неудачу 11 октября, уступив тогда как раз «Сантосу» в гостях со счетом 1:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гремио» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Сантоса» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.26.

    Проход: «Сантоса» — 2.00; «Гремио» — 1.81.

    В последнее время очные поединки этих клубов проходят результативно. Вполне возможно, что и данная игра принесет пару забитых мячей. Наш прогноз — ТБ 2,0. 0

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