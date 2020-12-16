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    С каким результатом команды завершат игру на «Кинг Пауэр»?

    «Лестер» — «Эвертон». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч АПЛ 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Эвертон»
    Доминик Калверт-Льюин и Ришарлисон
    В 13 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 16 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 21:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Лестер»

    После 12 матчей в АПЛ команда из одноименного города смогла заработать 24 очка. В турнирной таблице «Сити» оказался на третьем месте и отстает сейчас от лидеров всего на 1 балл.

    В конце ноября у «Лестера» был неприятный отрезок в чемпионате, в ходе которого «лисы» остались без очков в двух турах кряду. В этих матчах синие всухую проиграли «Ливерпулю» (0:3) и «Фулхэму» (0:1).

    Но надолго данная серия не затянулась, поскольку уже в следующем поединке «Сити» одержал верх над «Шеффилд Юнайтед» (2:1). В последнем туре команда Брендана Роджерса раскатала «Брайтон» (3:0).

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    Между всеми упомянутыми матчами «Лестер» успел сыграть и в Лиге Европы. В еврокубковых встречах «лисы» скатали ничью с «Брагой» (3:3), уступили «Заре» (0:1) и прихлопнули АЕК (2:0). В группе команда оказалась первой.

    «Эвертон»

    Ливерпульский коллектив в своих 12 встречах сумел заработать 20 очков. На данный момент он находится на седьмой строчке в таблице, отставая от зоны еврокубков на 2 пункта.

    В середине ноября «Эвертон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). После голевой рубки в дерби «ириски» потерпели поражения в следующих трех встречах чемпионата.

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    • С 6-го по 8-й туры подопечные Карло Анчелотти уступили «Саутгемптону» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:3). А выпутаться из черной полосы команде удалось благодаря победе над «Фулхэмом» (3:2).

    После успешного выезда в Лондон «Эвертон» на своем поле оказался слабее «Лидса» (0:1). Затем ливерпульская команда скатала ничью с «Бернли» (1:1) и обыграла «Челси» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лестера» в предстоящем матче оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Эвертона» — 3.19.

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    В своих последних матчах команды немного сбавили обороты. Они находятся в верхней части таблицы, но частенько теряют очки там, где этого делать не стоило бы.

    В личной встрече схожие по классу соперники должны зарубиться в результативный футбол, учитывая, что в семи очных матчах из десяти последних во всех турнирах мячи влетали в сетку двух сторон. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.60. 0

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    «Лестер» — «Эвертон». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч АПЛ 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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