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    Очередное дерби Рио-де-Жанейро будет результативным?

    «Васко да Гама» — «Флуминенсе». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Бразилии 14 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Флуминенсе»
    «Флуминенсе»
    В 25-м туре бразильской Серии А «Васко да Гама» примет «Флуминенсе» на одноименном стадионе в Рио-де-Жанейро. Поединок состоится 14 декабря и начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Васко да Гама» — «Флуминенсе».

    «Васко да Гама»

    «Васко да Гама» провально проводит этот сезон. В чемпионате команда идет в зоне вылета, имея в своем активе 24 очка, отставая от безопасной строки на один балл.

    Попутно клуб из Рио-де-Жанейро неудачно выступил и в южноамериканском кубке. Сперва бразильцы прошли коллектив из Венесуэлы, после чего были остановлены «Дефенса и Хустисия» из Аргентины.

    Сейчас у команды 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой она сначала трижды сыграла вничью, а затем потерпела три фиаско подряд.

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    Так в этот неудачный период «Васко да Гама» раз уступил в южноамериканском кубке и дважды проиграл в чемпионате страны, потерпев разгромные фиаско дома 1:4 от «Сеары» и 0:4 в гостях от «Гремио».

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» с 39 набранными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А, однако третья строка оторвалась лишь на три пункта.

    «Трехцветные» за последний 13 встреч первенства потерпели только два поражения, которые были еще в начале прошлого месяца. После этого они дважды победили и раз сыграли вничью.

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    • Так мировая была на своей территории с «Брагантино» (2:2), виктории пришлись на выездную игру с «Интернационалем» (2:1) и домашнюю с «Атлетико Паранаэнсе»(3:1).

    В этом году команды играли дважды в различных турнирах, и оба раз победил «Флуминенсе» — 2:1 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Васко да Гама» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.18.

    Как правило, между собой эти команды играет не особо результативно, однако на этот раз все же ждем несколько забитых голов. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0. 0

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    «Васко да Гама» — «Флуминенсе». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Бразилии 14 декабря 2020 года. Прогноз на «Васко да Гама» — «Флуминенсе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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