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    «Сельта» и «Кадис» без голов не оставят

    «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.21 на матч Примеры 14 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Кадис»
    Иаго Аспас
    В матче 13 тура испанской Примеры «Сельта» примет «Кадис» на стадионе «Балайдос». Игра состоится 14 декабря. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Сельта» — «Кадис».
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    Футбол. Испания. Примера 14 Декабря 2020 года
    Сельта
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    •  Сельта 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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    «Сельта»

    «Сельта» близка к зоне вылета. У нее 13 очков и 17 позиция в турнирной таблице чемпионата Испании. В последних турах команда одержала две победы и немного улучшила свое положение.

    «Кельты» имеют всего 3 победы в этом сезоне. В прошлых двух турах коллектив победил «Атлетик» 2:0 и «Гранаду» 3:1. Перед этим хозяева проиграли на выезде «Севилье» 2:4.

    Главной проблемой для хозяев является слабая оборона, которая допустила 20 взятий ворот в этому сезоне. Таким образом, «Сельта» входит в число самых пропускающих команд Примеры.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Кельты» пропускали в пяти домашних матчах, в трех из них больше одного гола.

    «Кадис»

    Гости отлично себя чувствуют. Несмотря на два поражения в пяти последних матчах турнира, «Кадис» занимает 6 место в турнирной таблице, имея 18 очков.

    В прошлом туре «желтая субмарина» сотворила невообразимое — обыграла «Барселону» 2:1. Это была пятая победа команды в 12 матчах чемпионата. До этой победы коллектив проиграл «Атлетико» (0:4), «Реал Сосьедаду» (0:1) и сыграл вничью с «Эльче» (1:1).

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    • Гостевая статистика у «Кадиса» приличная — 4 победы, ничья и поражение. С 13 выездными очками команда занимает третье место в рамках этой статистики.

    Отметим, что только три из 12 матчей с участием «Кадиса» заканчивались с тоталом больше 2.5.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» букмекеры дают 1.69, тем самым выставляя ее фаворитом. «Кадис» оценен цифрой 5.70. Ничья сопровождается коэффициентом 3.75.

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    Победив «Атлетик» и «Гранаду» «Сельта» дала понять, что готова доставлять проблемы своим соперникам. Однако и «Кадис» в прошлом туре сильно порадовал, взяв три очка у «Барселоны».

    В 5 из 6 матчей с участием «Сельты» забивали обе команды. Ставим на то, что обе команды забьют и в этот раз за 2.21.

    «Сельта» пропускала в первом тайме в четырех последних играх на домашнем поле. Предлагаем поставить на гол «Кадиса» в первом тайме за 3.25. 0

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