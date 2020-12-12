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    Сможет ли «Валенсия» обыграть «Атлетик»?

    «Валенсия» — «Атлетик». Прогнозы (к. 2.59) и ставки на чемпионат Испании 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Атлетик»
    «Валенсия» одержала одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле
    «Валенсия» встретится на своем поле с «Атлетиком» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 декабря на «Месталье», начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Декабря 2020 года
    Валенсия
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    «Валенсия»

    Невероятно сложный сезон для «Валенсии», в котором так мало места для позитивных моментов. До сих пор сложно понять, что ждет «летучих мышей» в этом чемпионате — постоянная суета в середине таблицы или же борьба за выживание. Второй вариант, увы, нельзя исключать.

    После 12-ти сыгранных матчей «Валенсия» занимает 13-е место. При этом расположившийся на 19-й строчке «Вальядолид» команда Хави Грасии опережает всего лишь на три очка. То есть уже в ближайшие дни «Валенсия» может оказаться рядом с зоной вылета.

    В последних восьми турах «Валенсия» одержала только одну победу. Как ни странно, «летучие мыши» разгромили на своем поле мадридский «Реал». В той игре «Королевский клуб» трижды пропустил с пенальти, а еще в одном эпизоде Рафаэль Варан поразил собственные ворота. В общем, странный матч.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Факт. «Валенсия» пропускала в 11-ти из 13-ти матчей текущего чемпионата.

    «Атлетик»

    Не лучшим образом пока идут дела и у «Атлетика». Набрав те же 13 очков, что и «Валенсия», баски занимают 14-е место.

    По всей видимости, в этом сезоне «Атлетику» будет сложно рассчитывать на что-то серьезное. Команда выглядит далеко не так убедительно, как, например, в прошлом сезоне.

    В шести гостевых матчах «Атлетик» потерпел четыре поражения

    Прогноз и ставка

    Сложно сказать, с чем это связано, но букмекеры считают, что у «Атлетика» в этом матче больше шансов на победу. Поставить на гостей можно за 2.41, ничью предлагают за 3.25, а победу «Валенсии» — за 3.16.

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    На самом деле, обе команды не впечатляют. Проще сыграть в рулетку, чем угадывать исход этого матча. Произойти может все что угодно.

    Зато можно предположить, что основные события в этой игре произойдут после перерыва. У испанцев так часто бывает — все самое интересное начинается только во втором тайме.

    Ставка - тотал второго тайма больше 1,5 за 2.59.

    Либо же ставка на гол с 76-й по 90-ю минуту за 2.22. В матчах Ла Лиги заключительные 15 минут, как правило, получаются невероятно насыщенными. 0

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