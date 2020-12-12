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    Воспользуется ли «Ньюкасл» проблемами «Вест Бромвича»?

    «Ньюкасл» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч АПЛ 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Вест Бромвич»
    Каллум Уилсон
    В 12 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Вест Бромвич». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 12 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Декабря 2020 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 18:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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    «Ньюкасл»

    На данном этапе сезона эта команда сыграла в 10 матчах чемпионата из 11 возможных. Набрав 14 очков, она заняла 13 место в турнирной таблице, обезопасив себя от зоны вылета.

    Еще в конце сентября «Ньюкасл» обеспечил путевку в четвертьфинал Кубка лиги благодаря победе над «Ньюпортом» в серии пенальти (1:1, 5:4). А затем «сороки» сыграли в семи поединках АПЛ.

    В октябре подопечные Стива Брюса успели провести три матча. В одной из встреч его команда победила «Бернли» (3:1). Позже было разгромное поражение от «МЮ» (1:4) и ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    В стартовой ноябрьской встрече «Ньюкасл» одержал верх над «Эвертоном» (2:1), а в двух следующих турах черно-белые влетели «Саутгемптону» (0:2) и «Челси» (0:2). В последнем матче минувшего месяца эта команда победила «Кристал Пэлас» (2:0).

    «Вест Бромвич»

    На данном этапе сезона «Альбион» находится на предпоследнем месте в АПЛ, имея на своем счету 6 очков. Для спасительной зоны команде нужно отыграть разрыв в 1 балл.

    В недавних пяти матчах «Вест Бромвич» потерпел 4 поражения. Но в одной из встреч «дрозды» сумели впервые в сезоне выиграть.

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    • В начале ноября команда Славена Билича в гостях оказалась слабее «Фулхэма» (0:2). Неудачей для «Альбиона» завершился поединок и с другим лондонским клубом. На «Хоторнс» хозяева уступили «Тоттенхэму» (0:1).

    Затем «Вест Бромвич» остался ни с чем в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:1), а долгожданную победу «дрозды» добыли в поединке с «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В недавней игре коллектив Билича был раздавлен «Кристал Пэлас» (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.46, а на победу «Вест Бромвича» — 3.46.

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    В предстоящем матче могут не сыграть сразу несколько игроков «Ньюкасла» из основной обоймы. Но их участие все еще под вопросом.

    Даже без тех футболистов «сороки» должны брать очки в поединке с самым часто пропускающим клубом АПЛ, который в гостях проиграл 4 матча из 5. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1.5 с коэффициентом 2.33. 0

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