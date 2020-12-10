ПАОК — «Гранада». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы ПАОК будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Тумбас» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ПАОК — «Гранада».

ПАОК

ПАОК уже потерял шансы на выход из группы. На данный момент греки находятся на третьем месте, отставая на четыре оча от ПСВ, который занимает вторую строчку.

В предыдущем туре клуб из Салоник потерпел неожиданное поражение от «Омонии» со счетом 1:2, из-за чего упустил последние шансы на выход из группы.

В позапрошлом туре ПАОК уступил ПСВ в гостевом матче со счетом 2:3. Но перед этим греческий клуб разгромил голландцев на своем поле — 4:1.

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Еще один позитивный момент — выездная встреча с «Гранадой», которая завершилась вничью 0:0. В чемпионате Греции коллектив идет на второй позиции с отставанием в один пункт от лидера «Олимпиакоса».

«Гранада»

«Гранада» по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы возглавляет свой квартет и уже вышел в плей-офф. Тем не менее, отрыв в один балл предполагает борьбу за победу в группе в заключительном туре.

В первом матче текущей компании испанский коллектив одолел ПСВ (2:1), затем была домашняя мировая с греками (0:0), после чего испанцы дважды обыграли «Омонию»: 2:0 на выезде и 2:1 дома.

В предыдущем поединке коллектив потерпел домашнее поражение от нидерландской команды с результатом 0:1.

В чемпионате Испании, где они сыграли 11 туров, «насриды» с 15 зачетными пунктами идут на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов, уступая топ-4 пять очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0