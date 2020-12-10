ПАОК — «Гранада». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

ПАОК
ПАОК уже потерял шансы на выход из группы. На данный момент греки находятся на третьем месте, отставая на четыре оча от ПСВ, который занимает вторую строчку.
В предыдущем туре клуб из Салоник потерпел неожиданное поражение от «Омонии» со счетом 1:2, из-за чего упустил последние шансы на выход из группы.
В позапрошлом туре ПАОК уступил ПСВ в гостевом матче со счетом 2:3. Но перед этим греческий клуб разгромил голландцев на своем поле — 4:1.
Еще один позитивный момент — выездная встреча с «Гранадой», которая завершилась вничью 0:0. В чемпионате Греции коллектив идет на второй позиции с отставанием в один пункт от лидера «Олимпиакоса».
«Гранада»
«Гранада» по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы возглавляет свой квартет и уже вышел в плей-офф. Тем не менее, отрыв в один балл предполагает борьбу за победу в группе в заключительном туре.
В первом матче текущей компании испанский коллектив одолел ПСВ (2:1), затем была домашняя мировая с греками (0:0), после чего испанцы дважды обыграли «Омонию»: 2:0 на выезде и 2:1 дома.
В предыдущем поединке коллектив потерпел домашнее поражение от нидерландской команды с результатом 0:1.
В чемпионате Испании, где они сыграли 11 туров, «насриды» с 15 зачетными пунктами идут на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов, уступая топ-4 пять очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0