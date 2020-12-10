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    Выйдет ли «Гранада» в плей-офф с первого места?

    ПАОК — «Гранада». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Гранада»
    «Гранада» идет на первом месте в группе ЛЕ
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы ПАОК будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Тумбас» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ПАОК — «Гранада».
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 10 Декабря 2020 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:55 Гранада Гранада
  • Гранада
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.80
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    ПАОК

    ПАОК уже потерял шансы на выход из группы. На данный момент греки находятся на третьем месте, отставая на четыре оча от ПСВ, который занимает вторую строчку.

    В предыдущем туре клуб из Салоник потерпел неожиданное поражение от «Омонии» со счетом 1:2, из-за чего упустил последние шансы на выход из группы.

    В позапрошлом туре ПАОК уступил ПСВ в гостевом матче со счетом 2:3. Но перед этим греческий клуб разгромил голландцев на своем поле — 4:1.

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    Еще один позитивный момент — выездная встреча с «Гранадой», которая завершилась вничью 0:0. В чемпионате Греции коллектив идет на второй позиции с отставанием в один пункт от лидера «Олимпиакоса».

    «Гранада»

    «Гранада» по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы возглавляет свой квартет и уже вышел в плей-офф. Тем не менее, отрыв в один балл предполагает борьбу за победу в группе в заключительном туре.

    В первом матче текущей компании испанский коллектив одолел ПСВ (2:1), затем была домашняя мировая с греками (0:0), после чего испанцы дважды обыграли «Омонию»: 2:0 на выезде и 2:1 дома.

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    • В предыдущем поединке коллектив потерпел домашнее поражение от нидерландской команды с результатом 0:1.

    В чемпионате Испании, где они сыграли 11 туров, «насриды» с 15 зачетными пунктами идут на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 15 баллов, уступая топ-4 пять очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0

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    ПАОК — «Гранада». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на ПАОК — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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