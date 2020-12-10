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    Как сыграет «Ницца» с новым тренером в Лиге Европы?

    «Хапоэль» Б-Ш — «Ницца». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Б-Ш — «Ницца»
    Амин Гуири
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Хапоэль» Б-Ш будет принимать «Ниццу». Игра пройдет на чужом стадионе «ХаМосхава» в городе Петах-Тиква 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Хапоэль» Б-Ш — «Ницца».

    «Хапоэль» Б-Ш

    Израильский клуб за пять туров Лиги Европы сумел заработать только 3 очка. В квартете C этого хватило на четвертое место. Столько же баллов имеет и «Ницца», идущая третьей.

    На старте еврокубков «Хапоэль» Б-Ш неожиданно выстрелил победой над «Славией» (3:1). Но после этого израильская команда потерпела поражение от «Ниццы» (0:1).

    Не справились подопечные Йосси Абуказиса и с «Байером» в двух встречах (2:4; 1:4). Ну и в пятом туре клуб из города Беэр-Шева оказался слабее «Славии» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате страны «Хапоэль» Б-Ш сыграл в восьми турах, в ходе которых заработал 10 очков. В таблице израильской Суперлиги команда занимает девятое место. В понедельник ребята Абуказиса одолели «Бейтар» (2:1).

    «Ницца»

    Как и соперники из Израиля, французский клуб в пяти турах набрал всего 3 очка. Но в таблице группы C эта команда находится на третьем месте, опережая «Хапоэль» по результату личной встречи.

    Все пошло наперекосяк для «Ниццы» уже в первом туре Лиги Европы, когда подопечные Патрика Виейры были разгромлены «Байером» (2:6). Затем «гимнасты» переиграли «Хапоэль» (1:0).

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    • Далее французский клуб провалил две встречи со «Славией» (2:3; 1:3). А в пятом туре было поражение от «Байера» (2:3). После этого матча Виейра был отправлен в отставку. Сейчас командой руководит Адриан Урси.

    В первой игре Лиги 1 под его крылом «Ницца» расписала мировую с «Реймсом» (0:0). В чемпионате Франции эта команда находится на 11 месте с 18 очками в копилке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хапоэль» Б-Ш в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.13, на ничью — 3.70, а на победу «Ниццы» — 2.29.

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    В текущем сезоне обе команды страдают от плохих результатов во всех турнирах. В предстоящем поединке соперникам нужно выяснить, кто закончит еврокубки последним.

    Возможно, с новым наставником французский клуб приободрится и выдаст хороший матч в гостях. Наши прогноз и ставка — «Ницца» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.59. 0

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