«РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.61) на тоталы в матче Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 8 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед».

«РБ Лейпциг»

Сейчас в квартете H немецкая команда из Лейпцига из-за результатов личных встреч находится на третьем месте в группе с девятью очками на счету. Столько же баллов имеют «МЮ» и ПСЖ.

На старте Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» дома спокойно справился с «Истанбул Башакшехир» (2:0). А вот в следующем поединке «быки» на «Олд Траффорд» крупно влетели «Юнайтед» (0:5).

После потери очков в Англии подопечные Юлиана Нагельсманна дома обыграли ПСЖ (2:1), но в ответной встрече немцы уступили (0:1). В пятом туре «Ред Булл» в гостях вырвал победу у «Истанбула» (4:3).

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В турнирной таблице чемпионата Германии «РБ Лейпциг» снова идет третьим с 21 очком в копилке и отстает от «Баварии» на 2 балла. На выходных «быки» как раз устроили голевую перестрелку с мюнхенцами на «Альянц Арене» (3:3).

«Манчестер Юнайтед»

В пяти турах группового раунда манчестерский клуб заработал 9 очков. В квартете H он находится на первом месте благодаря показателям личных встреч с ПСЖ и «РБ Лейпцигом».

В стартовом туре Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» одержал верх над парижским клубом на «Парк де Пренс» (2:1), после чего на своем поле «дьяволы» раскатали «РБ Лейпциг» (5:0).

Неожиданной потерей очков завершился для «Юнайтед» выезд в Турцию, где гости уступили «Истанбулу» (1:2). Но во втором матче подопечные Уле Гуннара Сульшера дали достойный ответ (4:1). В пятом туре «МЮ» потерпел поражение от ПСЖ (1:3).

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» сумел подняться на пятое место в таблице с 19 очками в копилке. В минувшую субботу «манкунианцы» добыли волевую победу над «Вест Хэмом» в Лондоне (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «РБ Лейпцига» в этой встрече оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «МЮ» — 2.67.

На прошлых выходных команды достойно справились с тяжелыми матчами внутри чемпионатов. Теперь им предстоит разыграть между собой одну из путевок в плей-офф.

В грядущей встрече «РБ Лейпцигу» нужна только победа, ради которой подопечные Нагельсманна выложатся по полной. Английский клуб также не намерен действовать прагматично.

На «Ред Булл Арене» ожидается яркая игра с большим количеством моментов и голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61. 0