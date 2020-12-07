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    Сумеет ли «Ахмат» впервые обыграть «Сочи»?

    «Сочи» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ахмат»
    «Сочи»
    В понедельник, 7 декабря, в 17-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» сыграет с «Уфой». Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Декабря 2020 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Сочи»

    В конце октября сочинцы на выезде проиграли «Динамо» со счетом 1:3, зато вернувшись домой — победили «Локомотив» (2:1).

    Перед ноябрьской паузой на матчи сборных «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой», упустив победу на последних минутах — 1:1.

    В последних матчах сочинцы на выезде сыграли вничью с ЦСКА (1:1), а потом на выезде проиграли «Уралу» (0:1), играя тайм в меньшинстве и пропустив на последних минутах.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 16 туров РПЛ «Сочи» с 24 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 23-22, 7 голов забил Нобоа, еще 5 — Бурмистров. Не сыграют дисквалифицированные Терехов и Миладинович.

    «Ахмат»

    Грозненский клуб в конце октября обыграл на своем поле сначала «Уфу» (3:1), а потом и «Краснодар» (2:0).

    Перед международной паузой «Ахмат» на выезде вырвал победу у «Тамбова» (1:0), а после нее на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

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  • 30/11/2020

    • В последнем матче «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и с 25 очками идет на 7-м месте.

    Разница мячей 19-18, 5 голов забил Бернард Бериша, еще 4 — Владимир Ильин.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.20, а на победу «Ахмата»— 2.90.

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    В первом круге «Сочи» победил на выезде 1:0. В прошлом сезоне «Сочи» дома победил 2:0, а на ваыезде сыграл 1:1.

    Сочинцы неплохо играют на своем поле и могут продолжить свою беспроигрышную серию в противостояниях с «Ахматом». Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет дома.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.83 и ТМ 2,5 за 1,65. 0

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