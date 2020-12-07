«Сочи» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 декабря 2020 года

В понедельник, 7 декабря, в 17-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» сыграет с «Уфой». Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Ахмат».

«Сочи»

В конце октября сочинцы на выезде проиграли «Динамо» со счетом 1:3, зато вернувшись домой — победили «Локомотив» (2:1).

Перед ноябрьской паузой на матчи сборных «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой», упустив победу на последних минутах — 1:1.

В последних матчах сочинцы на выезде сыграли вничью с ЦСКА (1:1), а потом на выезде проиграли «Уралу» (0:1), играя тайм в меньшинстве и пропустив на последних минутах.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 16 туров РПЛ «Сочи» с 24 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 23-22, 7 голов забил Нобоа, еще 5 — Бурмистров. Не сыграют дисквалифицированные Терехов и Миладинович.

«Ахмат»

Грозненский клуб в конце октября обыграл на своем поле сначала «Уфу» (3:1), а потом и «Краснодар» (2:0).

Перед международной паузой «Ахмат» на выезде вырвал победу у «Тамбова» (1:0), а после нее на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

В последнем матче «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и с 25 очками идет на 7-м месте.

Разница мячей 19-18, 5 голов забил Бернард Бериша, еще 4 — Владимир Ильин.

Прогноз и ставки

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.20, а на победу «Ахмата»— 2.90.

В первом круге «Сочи» победил на выезде 1:0. В прошлом сезоне «Сочи» дома победил 2:0, а на ваыезде сыграл 1:1.

Сочинцы неплохо играют на своем поле и могут продолжить свою беспроигрышную серию в противостояниях с «Ахматом». Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.83 и ТМ 2,5 за 1,65. 0