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    ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить

    ЦСКА — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Химки»
    Наир Тикнизян
    6 декабря состоится матч 17 тура РПЛ между ЦСКА и «Химками». Матч пройдет на «Арене ЦСКА» в Москве. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Химки».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Декабря 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Химки Химки
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    ЦСКА

    ЦСКА провалил выступление в Лиги Европы и стал хандрить в РПЛ. Команда не смогла выиграть в двух турах подряд, сыграв вничью с «Сочи» (1:1) и проиграв «Рубину» (0:1).

    «Армейцы» 3 декабря потерпели поражение от «Вольфсберга» (0:1, чем полностью уничтожили шансы на евровесну. Единственным положительным результатом можно считать ничью с «Фейеноордом» (0:0).

    В турнирной таблице чемпионата ЦСКА идет вторым. Коллектив Гончаренко набрал 32 очка. В нынешнем сезоне «красно-синие» мало пропускают и имеют хорошую результативность — 28 забитых и 12 пропущенных.

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    В лазарете у клуба Бруно Фукс, Кирилл Набабкин и Вадим Карпов.

    «Химки»

    После смены тренера «Химки» преобразились и стали набирать очки — 4 победы в пяти матчах турнира.

    В числе удачных выступлений матчи против «Краснодара» (1:0) и «Рубина» (2:1). Кроме того, «красно-черные» обыграли «Уфу» 2:1 и «Ростов» 2:0. Единственное поражение в прошлом месяце гости потерпели от «Зенита» (0:2).

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    • Удачные выступления команды вывели ее из зоны вылета. После 16 туров «Химки» набрали 18 очков и вышли на 12 место.

    В списке травмированных игроков Данил Казанцев. Также дисквалифицирован Владимир Дядюн.

    Прогноз и ставка

    ЦСКА будет непросто в этом матче. После провала в Лиге Европы настроение и без того нехорошее, но выхода у коллектива Гончаренко нет. Надо брать очки.

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    Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 1.49. За 7.30 они предлагают победу «Химок». Ничья выставлена с коэффициентом 4.40.

    В четырех прошлых играх «армейцам» с трудом давались забитые голы, а общий тотал в этих играх был меньше 2.5. Мы предлагаем поставить на то, что ЦСКА забьет меньше двух голов с коэффициентом 1.70.

    «Химки» порадовали в матчах против «Рубина», «Краснодара» и «Ростова». Считаем, что с такой формой ЦСКА гости вполне могут рассчитывать на взятие ворот. Ставим на то, что «Химки» забьют за 1.73. 0

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    ЦСКА — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 6 декабря 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Химки». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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