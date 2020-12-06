ЦСКА — «Химки». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 6 декабря 2020 года

6 декабря состоится матч 17 тура РПЛ между ЦСКА и «Химками». Матч пройдет на «Арене ЦСКА» в Москве. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Химки».

ЦСКА

ЦСКА провалил выступление в Лиги Европы и стал хандрить в РПЛ. Команда не смогла выиграть в двух турах подряд, сыграв вничью с «Сочи» (1:1) и проиграв «Рубину» (0:1).

«Армейцы» 3 декабря потерпели поражение от «Вольфсберга» (0:1, чем полностью уничтожили шансы на евровесну. Единственным положительным результатом можно считать ничью с «Фейеноордом» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата ЦСКА идет вторым. Коллектив Гончаренко набрал 32 очка. В нынешнем сезоне «красно-синие» мало пропускают и имеют хорошую результативность — 28 забитых и 12 пропущенных.

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В лазарете у клуба Бруно Фукс, Кирилл Набабкин и Вадим Карпов.

«Химки»

После смены тренера «Химки» преобразились и стали набирать очки — 4 победы в пяти матчах турнира.

В числе удачных выступлений матчи против «Краснодара» (1:0) и «Рубина» (2:1). Кроме того, «красно-черные» обыграли «Уфу» 2:1 и «Ростов» 2:0. Единственное поражение в прошлом месяце гости потерпели от «Зенита» (0:2).

Удачные выступления команды вывели ее из зоны вылета. После 16 туров «Химки» набрали 18 очков и вышли на 12 место.

В списке травмированных игроков Данил Казанцев. Также дисквалифицирован Владимир Дядюн.

Прогноз и ставка

ЦСКА будет непросто в этом матче. После провала в Лиге Европы настроение и без того нехорошее, но выхода у коллектива Гончаренко нет. Надо брать очки.

Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 1.49. За 7.30 они предлагают победу «Химок». Ничья выставлена с коэффициентом 4.40.

В четырех прошлых играх «армейцам» с трудом давались забитые голы, а общий тотал в этих играх был меньше 2.5. Мы предлагаем поставить на то, что ЦСКА забьет меньше двух голов с коэффициентом 1.70.

«Химки» порадовали в матчах против «Рубина», «Краснодара» и «Ростова». Считаем, что с такой формой ЦСКА гости вполне могут рассчитывать на взятие ворот. Ставим на то, что «Химки» забьют за 1.73. 0