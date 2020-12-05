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    Нижегородцы уйдут на зимний перерыв в хорошем настроении?

    «Текстильщик» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Нижний Новгород»
    «Нижний Новгород» — «Текстильщик»
    В субботу, 5 декабря, «Текстильщик» в Иваново в рамках 26-го тура первенства первой российской лиги сыграет с «Нижним Новгородом». Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на «Текстильщик» — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
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  • 3.75
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
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    «Текстильщик»

    «Текстильщик» с 28 набранными очкам по итогам 25 туров первого дивизиона идет на 14 позиции в турнирной таблице, однако зону вылета опережает всего лишь на два балла.

    Клуб из Иваново проиграл в двух минувших турах, оказавшись слабей в них дома «Оренбурга» (0:2) и на выезде «Енисея» (0:1). А перед этим он выиграл две игры из трех.

    В этот период удалось положить на лопатки в родных стенах «Балтику» (1:0) и в гостях «Чайку» (3:1), а между этими играми он потерпел фиаско от «СКА-Хабаровск» (0:1) на его арене.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своей территории в текущем розыгрыше ФНЛ «Текстильщик» выиграл три встречи из 12 проведенных, пять раз сыграл вничью и четыре раза был повержен, разница мячей — 8:14.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» является лидером текущего розыгрыша первого дивизиона. В 25 поединках команда набрала 58 зачетных пункта и опережает дуэт преследователей на пять очков.

    Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 18 матчей, выиграв за этот период 15 поединков при трех ничейных исходах.

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    • В минувшем туре первенства коллектив прервал свою 6-матчевую победную серию, расписав мировую во Владикавказе с «Аланией» (0:0). Отметим, что в отрезке последних восьми матчей он пропускал только в одной игре.

    На выезде «Нижний Новгород» в этом чемпионате добыл восемь победных результатов, два матча закончил вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:8.

    В первом круге нижегородцы дома обыграли «Текстильщик» (2:1), в минувшем сезоне игра в Иваново принесла викторию «Нижнему Новгороду» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 1.51, победа «Текстильщика» — 7.00, ничья — 3.46.

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    Нижегородцы очень надежно играют в обороне, пропустив только в одной игре из последних восьми. Вполне возможно, что и сейчас гости смогут победить «всухую».

    Наш прогноз на эту встречу — «Нижний Новгород» победит и не пропустит. 0

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    «Текстильщик» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Текстильщик» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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