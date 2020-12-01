«Марсель» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.43) и ставки на Лигу чемпионов 1 декабря 2020 года

«Марсель» встретится на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Олимпиакос».

«Марсель»

На прошлой неделе «Марсель» установил один из самых грустных антирекордов в истории Лиги чемпионов. Поражение от «Порту» стало для провансальцев 13-м кряду в рамках главного турнира Европы. Ранее 12 раз подряд в Лиге чемпионов проигрывал бельгийский «Андерлехт», который наконец-то избавился от статуса худшей команды турнира благодаря провалу «Марселя».

Вопреки ожиданиям, команда Андре Виллаш-Боаша оказалась и близко не готова к борьбе за выход в плей-офф ЛЧ. Четыре матча — четыре поражения.

И что интересно, во всех матчах текущего розыгрыша «Марсель» не забил ни одного мяча. Это просто катастрофа. И, возможно, отчасти невезение, все-таки моментов в матчах с тем же «Порту» у французов хватало.

Но как ни странно, «Марсель» все еще сохраняет шансы на выход в Лигу Европы. Для этого «всего лишь» нужно выиграть ближайший матч и встречу с «Манчестер Сити» в заключительном туре.

«Олимпиакос»

Тем временем «Олимпиакос» занимает третье в группе. В четырех матчах греческий клуб набрал три очка.

Единственную победу «Олимпиакос» одержала в первом туре, выиграв как раз у «Марселя» благодаря голу на 90-й минуте.

В остальных же встречах команда Педро Мартинша проиграла, не забив при этом ни одного мяча.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Вот только в отличие от «Марселя», греки еще не потеряли шансы даже на выход в плей-офф ЛЧ. Но об этом пока рано рассуждать, для начала надо хотя бы выиграть в Марселе.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в предстоящей игре. На победу «Марселя» можно поставить за 2.43, ничью предлагают за 3.24, а победу «Олимпиакоса» — за 3.28.

С Лигой чемпионов все ясно, для «Олимпиакоса» и уж тем более «Марселя» в таком турнире пока рано мечтать о чем-то серьезном. Впереди не просто матч, а целое сражение за третье место и путевку в Лигу Европы.

У хозяев просто удручающая статистика, абсолютно худшие показатели среди всех участников, но на самом деле, «Марсель» точно не хуже «Олимпиакоса» и еще некоторых клубов. В ЛЧ нужна еще и удача, которая пока что вообще никак не реагировала на старания команды Виллаш-Боаша.

Скорее всего, в ближайшем матче «Марсель» наконец-то наберет первые очки.

Ставка - победа «Марселя» за 2.43. Хозяев устроит только победа, при любом другом исходе они останутся на последнем месте.

И еще ставка на индивидуальный тотал «Марселя» больше 1,5 за 2.50. 0