«Жирона» — «Мирандес». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Испании 1 декабря 2020 года

«Жирона»
«Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды идет на 15 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18 набранных баллов, опережая на шесть очков зону вылета.
За 15 проведенных матчей текущего первенства каталонский коллектив пять раз праздновал победу, трижды сыграл вничью и шесть раз уходил с поля поверженным, разница мячей 10:14.
Отметим, что «бело-красные» смогли выиграть лишь раз за последние семь проведенных игр и трижды проиграли, два из фиаско были в последних двух турах, где они по 0:1 уступили дома «Малаге» и в гостях «Алькоркону».
В текущем первенстве «Жирона» на своем поле выступает не особо хорошо, выиграв два матча при трех поражениях и одном ничейном исходе, разница мячей — 4:5.
«Мирандес»
«Мирандес» с 23 набранными очками по итогам 15 игровых дней идет на седьмом месте в турнирной таблице Сегунды, однако зоне плей-офф уступает лишь пункт.
«Красные» в текущем чемпионате добыли шесть викторий, пять матчей свели вничью и четыре раза уходили с поля поверженными, забили 16 мячей, пропустили 11 голов.
После гостевого поражения от «Альмерии» (1:2) четыре тура тому назад, «кабаны» затем поочередно обыграли дома 4:1 «Картахену» и на выезде 2:0 «Лас-Пальмас», а накануне расписали мировую с «Кастельоном» (1:1) в родных стенах.
Семь гостевых встреч текущего первенства принесли «Мирандесу» три победных результата, один мировой исход и три фиаско, разница забитых и пропущенных — 8:7.
В минувшем сезоне «Жирона» дома крупно проиграла (0:3), а на поле «Мирандеса» команды поделили очки, сыграв 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.32.
На викторию «Мирандеса» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.02.
Каталонцы не забивают уже на протяжении двух матчей, так что от данной игры ждем гол от хозяев, а также и от гостей тоже. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0