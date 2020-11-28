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    Добудет ли «Манчестер Сити» крупную победу дома?

    «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Бернли»
    Рияд Марез
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 28 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.80
  • 2
  • 14.20
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    Команда из Манчестера находится сейчас на непривычном для себя за последние годы 12-м месте в таблице. За 8 матчей «Сити» набрал всего 12 очков. От зоны Лиги Европы он пока отстает на 5 пунктов.

    С момента первого матча в еврокубках «Манчестер Сити» четырежды успел сыграть и в чемпионате. В трех встречах Премьер-лиги «горожане» потеряли очки.

    После победы над «Порту» в ЛЧ (3:1) команда Пепа Гвардиолы расписала мировую с «Вест Хэмом» в АПЛ (1:1). Затем «Сити» обыграл «Марсель» (3:0) и «Олимпиакос» (3:0) в еврокубках и одолел «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    А в двух ноябрьских матчах Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступил «Тоттенхэму» (0:2). Четвертый тур ЛЧ закончился для «горожан» победой над «Олимпиакосом» (1:0).

    «Бернли»

    Как и «Манчестер Сити», этот клуб сыграл в восьми матчах АПЛ из девяти. В своих поединках команда сумела набрать 5 очков, из-за чего в таблице она занимает 17 место, опережая красную зону всего на 1 пункт.

    В текущем сезоне «Бернли» уже успел встретиться с «Манчестер Сити» в Кубке лиги. На стадионе «Терф Мур» хозяева потерпели крупное поражение (0:3).

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    • А затем в чемпионате была неприятная серия из пяти матчей без побед. Началась она с поражения от «Ньюкасла» (1:3). После этого бордовые скатали ничейку с «Бернли» (0:0).

    В двух других матчах команда Шона Дайча уступила «Тоттенхэму» (0:1) и «Челси» (0:3). В 8-м туре была ничья с «Брайтоном» (0:0). А долгожданную победу «Бернли» добыл во встрече с «Кристал Пэлас» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в предстоящей игре букмекеры предлагают поставить за 1.18. Ничья оценивается в 8.30, а победа «Бернли» — в 17.0.

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    Если команда Гвардиолы не хочет остаться без Лиги чемпионов, ей нужно просыпаться. Разумеется, впереди большая часть сезона, но потом легче все равно не станет.

    В матче против клуба, борющегося за выживание, «Сити» обязан продемонстрировать свою лучшую игру. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.70. 0

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    «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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