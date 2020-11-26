«Наполи» — «Риека». Прогноз (к. 1.99) и ставки на Лигу Европы 26 ноября 2020 года

«Наполи» сыграет на своем поле с хорватской «Риекой» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 ноября в Неаполе, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Риека».

«Наполи»

Неаполитанцы начали групповой этап с домашнего поражения от АЗ. Неожиданный результат, голландцы выиграли на поле «Наполи» со счетом 1:0.

На после двух следующих матчей команда Дженнаро Гаттузо поднялась на первое место, подтвердив статус фаворита.

Во втором туре «Наполи» одержал важную, в том числе с точки зрения психологии, победу над «Реал Сосьедадом».

После этого был сложный гостевой матч с «Риекой», которая очень быстро повела в счете, но все же позволила «Наполи» сделать камбэк.

«Риека»

Несмотря на все старания, «Риека» пока не набрала ни одного очка. Уже после матча с «Наполи» хорватский клуб может официально попрощаться с шансами на выход из группы.

«Риека» в первом туре очень сильно сопротивлялась в матче с «Реал Сосьедадом», пропустив лишь один мяч.

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Но потом был откровенный провал в гостевой встрече с АЗ — поражение 1:4.

Относительно неплохо складывался до определенного момента и домашний матч с «Наполи», хорваты почти весь первый тайм вели в счете, но и здесь набрать хотя бы одно очко им тоже не удалось.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что «Наполи» легко выиграет в предстоящем матче. Победу хозяев предлагают за 1.12, ничью за 10.50, а победу «Риеки» — за 24.00.

Сенсация, в принципе, может произойти в любом матче, но это все-таки не тот случай.

«Наполи» нет смысла просто так тратить вечер, тем более с учетом того, что у неаполитанцев не один, а два конкурента за путевку в плей-офф.

Ставка — победа «Наполи» + тотал матча больше 3,5 за 1.99. 0