«Маккаби» Тель-Авив — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В рамках 4-го тура Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив дома примет «Вильярреал». Команды встретятся 26 ноября в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «Вильярреал».

«Маккаби» Тель-Авив

В стартовом туре группового раунда Лиги Европы «Маккаби» добыл три очка. В этой игре он с минимальным счет переиграл «Карабах» (1:0).

Во втором поединке данной стадии турнира израильский клуб снова победил. В гостевой встрече против «Сивасспора» он взял верх с результатом 2:1.

В третьем матче данной стадии турнира команда потерпела разгром со счетом 0:4 от нынешнего соперника на выезде.

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Во внутреннем чемпионате коллектив идет на восьмым из 14-ти мест. Ранее он был и вовсе 11-м, но победы в двух предыдущих турах позволили несколько поправить свое положение.

«Вильярреал»

В первом туре группового раунда «Вильярреал» устроил голевую перестрелку с турецким «Сивасспором». На стадионе «Керамика» хозяева в итоге вышли победителями (5:3).

Во втором поединке данной стадии «Желтая субмарина» также выиграла. В формально гостевом матче ей удалось победить «Карабах» (3:1).

В третьем поединке левантийцы разгромили на своем поле нынешнего соперника со счетом 4:0.

В текущем чемпионате Испании клуб после 10 сыгранных туров находится на третьей строчке, имея в копилке 19 набранных очков (пять викторий, четыре ничьи и одно поражение), и отстает от лидера на четыре балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05. 0