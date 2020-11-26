«Байер» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» будет принимать «Хапоэль» Б-Ш. Игра пройдет на «Бай-Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Байер» — «Хапоэль» Б-Ш.

«Байер»

Леверкузенский клуб в группе C пока находится на втором месте. За три матча эта команда смогла набрать 6 очков. Сколько же баллов имеет и «Славия», которая возглавляет таблицу.

Новый еврокубковый сезон «Байер» начал красиво. В Леверкузене хозяева раскатали «Ниццу» (6:2). А после перформанса в ЛЕ «аптекари» победили «Аугсбург» в чемпионате (3:1).

Первое и пока единственное поражение в Лиге Европы подопечные Петера Боса потерпели в гостевой встрече с пражской «Славией» (0:1). А затем «львы» обыграли «Фрайбург» в 6-м туре Бундеслиги (4:2).

Календарь и таблица Лиги Европы

В третьем матче ЛЕ «Байер» прихлопнул «Хапоэль» Б-Ш (4:2), после чего в домашнем первенстве «фармацевты» победили «Боруссию» М (4:3) и «Арминию» (2:1). В таблице Бундеслиги леверкузенцам удалось подняться на третье место.

«Хапоэль» Б-Ш

Израильский клуб за 3 поединка групповой стадии сумел заработать 3 очка. В турнирной таблице он находится на последнем месте и отстает от первых двух команд на 3 балла.

На старте еврокубковой кампании «Хапоэль» Б-Ш дома переиграл «Славию» (3:1). С того момента израильтяне ни разу не победили во всех турнирах. В Суперлиге эта команда расписала мировую с «Маккаби» Тель-Авив (0:0).

А во втором поединке в ЛЕ подопечные Йосси Абуказиса потерпели поражение от «Ниццы» (0:1). Еще в одной встрече в домашнем первенстве «верблюды» сыграли вничью с «Бней Сахнин» (2:2), а позже они влетели «Байеру» (2:4).

В ноябрьских играх чемпионата Израиля «Хапоэль» Б-Ш разошелся миром с «Хапоэль» Кфар-Саба (0:0) и уступил «Ашдоду» (0:2). В таблице Суперлиги команда находится на 11 месте.

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 1.18, на ничью — 8.10, а на победу «Хапоэль» Б-Ш — 16.0.

На данном этапе сезона израильская команда сильно сдала позиции во всех соревнованиях. В течение шести поединков она не радовала победами.

Плохой формой гостей должны воспользоваться мотивированные немцы, которые выиграли четыре встречи кряду. На своем поле «аптекари» с первых минут будут давить «Хапоэль» и добьются нужного результата. Наши прогноз и ставка — победа «Байера» в первом тайме с форой -1 за 2.14. 0