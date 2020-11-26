ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов «Краснодар»ЛЧ. «Краснодар» проиграл «Севилье», «Зенит» уступил «Лацио» Реми Кабелла Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
  • 19:59
    • Диего Марадона умер от остановки сердца
  • 21:49
    • Зе Луиш сыграет в атаке «Локо» против «Атлетико»
  • 22:50
    • «Ман Сити» одолел «Олимпиакос» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 22:45
    • Менхенгладбахская «Боруссия» вновь разгромила «Шахтер»
  • 22:12
    • Левандовски сыграет в атаке «Баварии» в матче с «Зальцбургом»
  • 22:06
    • «Аякс» и «Мидтьюлланд» назвали составы
  • 22:00
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Будет ли «Байер» с первых минут оказывать давление на гостей?

    «Байер» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Хапоэль» Б-Ш
    Митчелл-Эли Вайзер
    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» будет принимать «Хапоэль» Б-Ш. Игра пройдет на «Бай-Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Байер» — «Хапоэль» Б-Ш.

    «Байер»

    Леверкузенский клуб в группе C пока находится на втором месте. За три матча эта команда смогла набрать 6 очков. Сколько же баллов имеет и «Славия», которая возглавляет таблицу.

    Новый еврокубковый сезон «Байер» начал красиво. В Леверкузене хозяева раскатали «Ниццу» (6:2). А после перформанса в ЛЕ «аптекари» победили «Аугсбург» в чемпионате (3:1).

    Первое и пока единственное поражение в Лиге Европы подопечные Петера Боса потерпели в гостевой встрече с пражской «Славией» (0:1). А затем «львы» обыграли «Фрайбург» в 6-м туре Бундеслиги (4:2).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В третьем матче ЛЕ «Байер» прихлопнул «Хапоэль» Б-Ш (4:2), после чего в домашнем первенстве «фармацевты» победили «Боруссию» М (4:3) и «Арминию» (2:1). В таблице Бундеслиги леверкузенцам удалось подняться на третье место.

    «Хапоэль» Б-Ш

    Израильский клуб за 3 поединка групповой стадии сумел заработать 3 очка. В турнирной таблице он находится на последнем месте и отстает от первых двух команд на 3 балла.

    На старте еврокубковой кампании «Хапоэль» Б-Ш дома переиграл «Славию» (3:1). С того момента израильтяне ни разу не победили во всех турнирах. В Суперлиге эта команда расписала мировую с «Маккаби» Тель-Авив (0:0).

  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
  • Вернется ли бразильский бомбардир в «Зенит», куда отправится форвард «Барселоны», кто победит в споре за нападающего «Бенфики» и другие трансферные новости последних дней
  • 23/11/2020

    • А во втором поединке в ЛЕ подопечные Йосси Абуказиса потерпели поражение от «Ниццы» (0:1). Еще в одной встрече в домашнем первенстве «верблюды» сыграли вничью с «Бней Сахнин» (2:2), а позже они влетели «Байеру» (2:4).

    В ноябрьских играх чемпионата Израиля «Хапоэль» Б-Ш разошелся миром с «Хапоэль» Кфар-Саба (0:0) и уступил «Ашдоду» (0:2). В таблице Суперлиги команда находится на 11 месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 1.18, на ничью — 8.10, а на победу «Хапоэль» Б-Ш — 16.0.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    На данном этапе сезона израильская команда сильно сдала позиции во всех соревнованиях. В течение шести поединков она не радовала победами.

    Плохой формой гостей должны воспользоваться мотивированные немцы, которые выиграли четыре встречи кряду. На своем поле «аптекари» с первых минут будут давить «Хапоэль» и добьются нужного результата. Наши прогноз и ставка — победа «Байера» в первом тайме с форой -1 за 2.14. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мольде — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брага — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.35
  • Прогноз на матч АЕК Афины — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.82
  • Прогноз на матч Гент — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.17
  • Прогноз на матч Слован — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вольфсберг — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЛАСК — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА София — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ницца — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020     Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»
  • Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси
    • 18:46 22/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Байер» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Хапоэль» Б-Ш. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры