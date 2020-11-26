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    АЕК снова устроит «Заре» погром?

    АЕК Афины — «Заря». Прогноз и ставки на Лигу Европы 26 ноября 2020 года

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    Луганская «Заря» встретится с греческим АЕК в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 ноября в Афинах, начало — в 20:55 мск. Прогноз на АЕК Афины — «Заря».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 26 Ноября 2020 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 20:55 Заря Заря
  • Луганск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.80
  • Ставка!
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    АЕК

    Греческий клуб набрал в трех матчах всего лишь три очка и на данный момент занимает предпоследнее место в группе. Но у команды по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в плей-офф.

    АЕК стартовал с двух поражений. В первом матче команда Массима Карреры потерпела выездное поражение от «Браги», а еще через неделю проиграла в гостях «Лестеру».

    Единственные на данный момент очки греки набрали в первом матче против «Зари». АЕК разбил украинскую команду со счетом 4:1.

    В текущем сезоне АЕК проиграл на своем поле лишь один матч.

    «Заря»

    Сразу после жеребьевки группового этапа было ясно, что «Заре» будет крайне сложно рассчитывать на выход из группы. И сомнения оказались не напрасными.

    «Заря» до сих пор не набрала ни одного очка, при этом пропустив девять мячей. Увы, но украинский клуб оказался совсем не готов к игре на таком уровне.

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    В первом матче «Заря» без шансов уступила «Лестеру», после чего проиграла «Браге» и АЕК.

    Важно отметить, что на минувших выходных матч «Зари» в чемпионате Украины был перенесен из-за эпидемии коронавируса. Луганчане все-таки отправились в Грецию, но у главного тренера команды Виктора Скрипника крайне скудный выбор игроков.

    Прогноз и ставка

    На АЕК можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Зари» — за 6.95.

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    Вряд ли в этой игре будет какая-либо неожиданность. «Заря» выглядит заметно слабее всех соперников по группе. Плюс сейчас у команды есть серьезные кадровые проблемы.

    Ставка — победа АЕК с форой (-1,5) за 2.35.

    Или ставка на тотал АЕК больше 2,0 за 2.09. На самом деле, оба варианта выглядят достаточно перспективно, учитывая состояние «Зари». 0

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