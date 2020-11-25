«Нефтехимик» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.16) и ставки на матч ФНЛ 25 ноября 2020 года

В 24 туре первенства первого российского дивизиона «Нефтехимик» в Нижнекамске 25 ноября сыграет с «Нижним Новгородом». Начало — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Нефтехимик» — «Нижний Новгород».

«Нефтехимик»

По итогам 23 игровых дней первого российского дивизиона «Нефтехимик» с 37 набранными очками находится на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на десять баллов.

После победы в начале этого месяца в гостях над «Балтикой» (1:0), коллектив из Нижнекамска затем только проигрывал , проведя три встречи на выезде и одну дома.

Так в родных стенах команда уступила «Оренбургу» (1:2), а на чужих территориях была повержена 1:3 «Велесом», 2:3 «СКА-Хабаровск» и 0:1 «Енисеем» в минувшем сыгранном поединке.

Календарь и таблица ФНЛ

На своем поле в текущем розыгрыше ФНЛ «Нефтехимик» выступает неплохо, проиграв только дважды при шести викториях и трех мировых исходах, разница мячей — 21:6.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» — лидер этого розыгрыша первого дивизиона. В 23 поединках команда набрала 54 зачетных пункта и опережает дуэт преследователей на пять очков.

Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 16 матчей, выиграв за этот период 14 поединков при двух ничейных исходах.

Так коллектив вышел победителем из последних своих пяти проведенных встреч, одолев на выезде 1:0 «Енисей» и 4:0 «Спартак-2» и 1:0 омский «Иртыш», а также дома переиграв 3:2 «Чертаново» и 3:0 брянское «Динамо».

На выезде «Нижний Новгород» в этом чемпионате добыл семь победных результатов, один матч закончил вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:8.

В первом круге нижегородцы дома уступили нижнекамцам со счетом 0:1. Отметим, что «Нижний Новгород» еще никогда не обыгрывал «Нефтехимик» (три ничьи и три поражения).

Прогноз и ставки

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 2.16, победа «Нефтехимика» — 3.34, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что нижегородцы смогут добыть первую в истории победу над клубом из Нижнекамска, который сейчас находится в явном кризисе.

Наша ставка на эту встречу — П2. 0