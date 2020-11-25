ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад» ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября Система игры Клоппа дает результат вопреки травмам«Ливерпуль» — фаворит на титул вопреки кадровому кризису
  • 14:57
    • Эстонец назначен главным арбитром на матч ЦСКА — «Фейеноорд»
  • 12:29
    • Ибрагимович обвинил EA Sports в незаконном использовании его образа в FIFA
  • 00:55
    • «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
  • 22:11
    • «Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче
  • 21:51
    • ЦСКА крупно уступил «Сибири»
  • 21:48
    • Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
    Все новости спорта

    Будет ли первая победа «Нижнего Новгорода» над «Нефтехимиком»?

    «Нефтехимик» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.16) и ставки на матч ФНЛ 25 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Нижний Новгород Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Нижний Новгород»
    «Нижний Новгород» — «Нефтехимик»
    В 24 туре первенства первого российского дивизиона «Нефтехимик» в Нижнекамске 25 ноября сыграет с «Нижним Новгородом». Начало — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Нефтехимик» — «Нижний Новгород».

    «Нефтехимик»

    По итогам 23 игровых дней первого российского дивизиона «Нефтехимик» с 37 набранными очками находится на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на десять баллов.

    После победы в начале этого месяца в гостях над «Балтикой» (1:0), коллектив из Нижнекамска затем только проигрывал , проведя три встречи на выезде и одну дома.

    Так в родных стенах команда уступила «Оренбургу» (1:2), а на чужих территориях была повержена 1:3 «Велесом», 2:3 «СКА-Хабаровск» и 0:1 «Енисеем» в минувшем сыгранном поединке.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своем поле в текущем розыгрыше ФНЛ «Нефтехимик» выступает неплохо, проиграв только дважды при шести викториях и трех мировых исходах, разница мячей — 21:6.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» — лидер этого розыгрыша первого дивизиона. В 23 поединках команда набрала 54 зачетных пункта и опережает дуэт преследователей на пять очков.

    Нижегородцы не знают горечи поражений в чемпионате на протяжении 16 матчей, выиграв за этот период 14 поединков при двух ничейных исходах.

  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
  • Вернется ли бразильский бомбардир в «Зенит», куда отправится форвард «Барселоны», кто победит в споре за нападающего «Бенфики» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Так коллектив вышел победителем из последних своих пяти проведенных встреч, одолев на выезде 1:0 «Енисей» и 4:0 «Спартак-2» и 1:0 омский «Иртыш», а также дома переиграв 3:2 «Чертаново» и 3:0 брянское «Динамо».

    На выезде «Нижний Новгород» в этом чемпионате добыл семь победных результатов, один матч закончил вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:8.

    В первом круге нижегородцы дома уступили нижнекамцам со счетом 0:1. Отметим, что «Нижний Новгород» еще никогда не обыгрывал «Нефтехимик» (три ничьи и три поражения).

    Прогноз и ставки

    В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 2.16, победа «Нефтехимика» — 3.34, ничья — 3.30.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Прогнозируем, что нижегородцы смогут добыть первую в истории победу над клубом из Нижнекамска, который сейчас находится в явном кризисе.

    Наша ставка на эту встречу — П2. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.37
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ренн — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.04
  • Прогноз на матч Жирона — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станислав Черчесов
  • Казнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
    • 02:40 20/11/2020     Фрагмент матча
  • Спорный пенальти лишил «Зенит» победы. Дзюба ничем не помог клубу
    • 20:48 21/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Нефтехимик» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.16) и ставки на матч ФНЛ 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры