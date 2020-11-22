«Рубин» — «Ростов». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата России 22 ноября 2020 года

В воскресенье, 22 ноября, в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своей «Ак Барс Арене» примет «Ростов». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Рубин» — «Ростов».

«Рубин»

«Рубин» с 21 зачетным пунктом разместился на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, однако от четвертой строки отстает на пять очков.

Перед уходом на перерыв дружина Слуцкого потерпела две неудачи подряд. Сперва казанцы в Кубке страны проиграли на выезде «СКА-Хабаровск» (0:1) и завершили свое выступление в этом турнире, а затем в рамках первенства уступили в гостях 0:2 «Химкам».

Однако перед этой серией «рубиновые» выиграли две встречи кряду в РПЛ. Они одолели в Санкт-Петербурге «Зенит» со счетом 2:1 и на своей территории тульский «Арсенал» — 3:1.

Календарь и таблица РПЛ

В родных стенах в текущем чемпионате России «Рубин» добыл лишь две виктории, столько же раз терпел фиаско и три раза расходился миром с оппонентами, разница мячей — 10:9.

«Ростов»

«Ростов» с 23 набранными баллами находится на шестой строчке в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ, уступая зоне еврокубков всего три пункта.

В последнем отрезке из шести матчей «комбайнеры» неизменно чередуют победные результаты с поражениями. Так одолеть в этот период удалось в Туле 3:2 «Арсенал» и в Москве 1:0 «Спартак», а также на своем поле 3:0 «Ахмат».

Фиаско были в родных стенах от «Химок» (0:2), а также на выезде от «Сочи» (2:4) и ЦСКА (0:2) в своей последней проведенной игре первенства.

Вне родных стен в текущем российском первенстве «Ростов» праздновал четыре виктории, трижды уходил с поля ни с чем и раз сыграл вничью, разница мячей — 9:11.

В минувшем сезоне в Казани эти команды расписали мировую со счетом 0:0, а в Ростове победили хозяева — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.50.

На викторию «Ростова» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.38.

Семь из девяти последних личных встреч принесли не больше двух голов. Так что и от данной игры вполне можно ожидать «низового» исхода. 0