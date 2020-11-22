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    «Павлины» прервут серию поражений?

    «Лидс» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии 22 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Арсенал»
    «Лидс»
    В воскресенье, 22 ноября, в 9-м туре чемпионата Англии по футболу «Лидс» на «Элланд Роуд» примет лондонский «Арсенал». Встреча начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.15
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  • 3.70
  • 2
  • 2.15
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    «Лидс»

    «Лидс» после возвращение в элиту английского футбола, где он отсутствовал 16 лет, по итогам восьми туров идет с 10 очками идет на 15 месте в турнирной таблице АПЛ.

    За всю турнирную дистанцию «павлины» одержали три виктории, раз сыграли вничью и четыре раза уходили с поля поверженными, забить удалось 14 голов, а пропустили аж 17.

    Стартовали в первенстве «белые» с достойного выездного поражения от «Ливерпуля» со счетом 3:4, после чего они не уступали в трех играх подряд, дважды победив при одной мировой.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последующий отрезок в четыре матча принес «Лидсу» один выигрыш и три фиаско, два из которых были в минувших турах, где он по 1:4 был разгромлен дома «Лестером» и в гостях «Кристал Пэлас».

    «Арсенал»

    После семи проведенных матчей на счету «Арсенала» находится 12 баллов, позволяющие лондонскому коллективу находится на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    В текущем первенстве «канониры» пока играют бескомпромиссно, выиграв четыре встречи и четыре раза проиграв, забив за этот весь период девять мячей, а пропустив в свои десять.

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    • В минувшем туре чемпионата Англии «красно-белые» на своей территории были разгромлены «Астон Виллой» со счетом 0:3, а ранее они в гостях обыграли 1:0 «МЮ».

    Попутно «Арсенал» выступает и в Лиге Европы, где провел три игры и во всех вышел победителем с общим результатом 9:2.

    Последний раз эти команды играли в начале этого года. И тогда в рамках Кубка Англии «Арсенал» дома обыграл «Лидс» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 2.30, победа «Лидса» — 3.18, ничья — 3.76.

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    На выезде «Арсенал» играет не лучшим образом, а еще и после матчей национальных команд «канонирам» будет трудно рассчитывать на три очка в этой игре.

    Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х. 0

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