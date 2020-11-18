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    Потеряют ли очки бразильцы в Уругвае?

    Уругвай — Бразилия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Бразилия
    Эдинсон Кавани
    Сборная Уругвая встретится на своем поле с командой Бразилии в четвертом туре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Матч состоится 18 ноября в Монтевидео на стадионе «Сентенерио», начало — в 02:00 мск. Прогноз на Уругвай — Бразилия.

    Уругвай

    Уругвай в минувшей отборочной компании к ЧМ-2018 финишировал на втором месте, сразу после своего предстоящего противника. На мировом форуму коллектив дошел до четвертьфинала, проиграв на этой стадии 0:2 Франции.

    В текущей квалификационной компании, где сыграно лишь три тура, «чарруа» с шестью набранными очками идут пока четвертыми в турнирной таблице.

    Стартовали уругвайцы с домашней виктории над Чили со счетом 2:1, затем они проиграли на выезде Эквадору (2:4), а накануне разгромили вне родных стен Колумбию — 3:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    При этом дома Уругвай уже давно не уступает. Последний раз это случилась в марте 2017 года, когда в отборе к ЧМ-2018 они были повержены своим предстоящим противником — 1:4.

    Бразилия

    Сборная Бразилии стала победителем своей зоны в отборочном турнире к ЧМ-2018, а на Мундиале добралась до 1/4 финала, проиграв на этой стадии 1:2 Бельгии.

    Этот квалификационный цикл «пентакампеоны» проводят пока блестяще, выиграв все три проведенные игры отборочного турнира с общим счетом 10:2.

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    • На своей территории бразильцы одолели 5:0 Боливию и 1:0 Венесуэлу, а на выезде переиграли сборную Перу со счетом 4:2.

    Отметим, что Бразилия выиграла последние восемь гостевых встреч с учетом всех турниров, при этом шесть из них были одержаны без пропущенных мячей.

    Последний раз эти сборные играли два года тому назад. И тогда в товарищеском матче бразильцы дома обыграли уругвайцев со счетом 1:0. В отборе к ЧМ-2018 Бразилия победила в гостях (4:1), а дома расписала мировую — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу Бразилии предлагают — 2.00.

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    На викторию Уругвая дают — 4.28, ничья оценена — в 3.44.

    Хотя бразильцы и являются безусловными фаворитами встречами, однако уругвайцы на своей арене вполне могут выстоять против грозного соперника. Наш прогноз и ставка на эту встречу — 1Х. 0

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    Уругвай — Бразилия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 18 ноября 2020 года. Прогноз на Уругвай — Бразилия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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