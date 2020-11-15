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    Сколько голов ожидать от игры Бельгии с Англией?

    Бельгия — Англия. Прогноз (к. 1.91) на тоталы в матче Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Англия
    Миши Батшуайи
    В пятом туре Лиги наций сборная Бельгии будет принимать сборную Англии в матче Лиги A. Игра пройдет на «Стадионе короля Бодуэна» 15 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Бельгия — Англия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 15 Ноября 2020 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 22:45 Англия Англия
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    Бельгия

    Бельгийская команда после четырех туров уверенно лидирует в таблице группы 2 с девятью очками на счету. Разрыв между ближайшими соперниками составляет 2 балла.

    За 4 матча Лиги наций Бельгия успела забить 10 голов, а пропустила 4. В стартовой игре этого турнира «красные дьяволы» в гостях прихлопнули сборную Дании (2:0). А затем была разгромная победа над Исландией (5:1).

    В октябре команда Роберто Мартинеса успела провести товарищескую встречу с Кот-д'Ивуаром, которая завершилась вничью (1:1). А в Лиге наций бельгийцы уступили Англии (1:2).

    Календарь и таблица Лиги наций

    В четвертом туре «дьяволы» снова переиграли Исландию (2:1). В ноябрьском контрольном матче со Швейцарией команда Бельгии также была сильнее (2:1).

    Англия

    После четырех туров Лиги наций английская сборная имеет 7 очков в копилке. В группе 2 она занимает третье место и отстает от Бельгии на 2 балла. В своих четырех встречах команда забила всего 3 гола.

    В первом туре Лиги наций сборная Англии в Рейкьявике сразилась с Исландией. В тягучем поединке «три льва» сумели вырвать победу благодаря голу Стерлинга с пенальти в компенсированное время (1:0).

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    • Во втором сентябрьском матче подопечные Гарета Саутгейта разошлись миром с Данией (0:0). А в товарищеской игре с Уэльсом 8 октября англичане добыли уверенную победу (3:0).

    Затем в Лиге наций Англия одержала верх над Бельгией (2:1) и потерпела поражение от Дании (0:1). В ноябрьском товарняке «три льва» раскатали Ирландию (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Бельгии в игре пятого тура Лиги наций букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.36, а на победу Англии — 3.20.

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    В Брюсселе хозяева, безусловно, захотят взять реванш за то единственное поражение, которое бельгийцы потерпели в 2020 году от Англии.

    Команда Мартинеса без Азара и Лукаку в составе вовсе не стала играть хуже впереди, что показывает их победа над Швейцарией. В поединке с Англией будет много моментов и голами этот матч телезрителей не обделит. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.91. 0

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    Бельгия — Англия. Прогноз (к. 1.91) на тоталы в матче Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Бельгия — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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