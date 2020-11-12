Уэльс — США. Прогноз (к. 1.93) и ставки на товарищеский матч 12 ноября 2020 года

Сборная Уэльса встретится на своем поле с командой США в рамках товарищеского матча. Игра состоится 12 ноября в Суонси, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Уэльс — США.

Уэльс

В ближайших матчах сборной Уэльса придется играть без своего главного тренера. В начале месяца Райан Гиггз угодил в очень неприятную историю.

Легенду «Манчестер Юнайтед» обвиняют в нападении на свою девушку. Именно по этой причине в матчах против США, Ирландии и Финляндии Гиггз будет отсутствовать. Более того, ему нельзя присутствовать и на тренировках команды.

Сборная Уэльса этой осенью провалила пока что только один матч. В начале октября валлийцы проиграли Англии в рамках товарищеского матча.

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А вот в Лиге наций Уэльс после четырех туров возглавляет свою группу. В четырех матчах команда Гиггза набрала 10 очков. Валлийцы дважды выиграли у Болгарии, одержали победу над Финляндией и разошлись миром с Ирландией.

В матчах Лиги наций Уэльс не пропустил ни одного мяча.

США

Тем временем американцы после большой паузы пока не провели ни одного матча.

В начале февраля сборная США выиграла в товарищеском матче у Коста-Рики (1:0). С тех пор американцы ни разу не играли.

Однако стоит обратить внимание на состав США, там достаточно интересных игроков. В состав команды на предстоящие матчи с Уэльсом и Панамой попали Серджиньо Дест («Барселона»), Кристиан Пулишич («Челси»), Тайлер Адамс («Лейпциг»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия») и Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд).

Прогноз и ставка

На Уэльс в предстоящем матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу США — за 3.20.

Американцы действительно собрали интересный состав. С такими игроками, как Пулишич и Рейна, США вполне могут рассчитывать даже на победу.

Но делать какие-либо прогнозы на исход бессмысленно. Далеко не факт, что соперники сыграют основными составами. Как всегда, найдется масса причин, почему звезды сейчас не могут играть.

Ставка — обе команды забьют за 1.93. Это, пожалуй, оптимальный вариант для такого матча. 0