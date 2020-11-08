«Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года

В 10-м туре чемпионата Франции «Ницца» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 8 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Монако».

«Ницца»

«Ницца» после девяти туров занимает пятое место. Беспроигрышная серия команда Патрика Виейра в прошлом туре достигла пяти матчей.

«Ницца» сыграла на своем поле вничью с «Лиллем». А перед этим были победы над крепкими «Нантом» и «Сент-Этьена».

В прошлом туре «Орлы» разгромили на выезде «Анже» со счетом 3:0.

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Параллельно «Ницца» также играет в Лиге Европы, где уже успела проиграть «Байеру» (2:6), выиграть у израильского «Хапоэля» (1:0) и уступить «Славии» Прага (2:3).

«Монако»

В новом сезоне чемпионата Франции команда из одноименного княжества опять идет в середине таблицы. В девяти встречах она заработала 14 баллов и заняла девятое место.

Потеря очков случилась уже в первом туре, в котором на «Луи II» «Монако» принимал «Реймс». На своем поле хозяевам пришлось отыгрывать 2 гола — в итоге встреча закончилась вничью (2:2).

Затем подопечные Нико Ковача переиграли «Мец» (1:0) и «Нант» (2:1), а в четвертом туре монегаски потерпели первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Ренну» (1:2).

В конце сентября «Монако» переиграл «Страсбур» (3:2), после чего были поражение от «Бреста» (0:1), ничья с «Монпелье» (1:1) разгром от «Лиона» (1:4) и разгромная победа над «Бордо» (4:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0