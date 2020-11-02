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    Прервет ли «Гэлакси» серию поражений?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч МЛС 2 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт-Лейк»
    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    2 ноября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС на своей территории сразится с «Реал Солт-Лейк». Начало игры — в 06:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт-Лейк».
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    Футбол. США. MLS 02 Ноября 2020 года
    Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 06:30 Реал Солт Лэйк Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
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  • 3.20
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» с 18 набранными баллами замыкает турнирную таблицу Западной конференции, отставая от зоны плей-офф уже на шесть очков.

    Калифорнийы за последние девять проведенных встреч потерпели аж восемь поражений и один раз праздновали викторию, пару туров тому назад одолев дома 1:0 «Ванкувер».

    В своей последней проведенной встрече «галактикос» крупно на выезде уступили «Портленду» со счетом 2:5, а немного ранее были биты в дерби ФК «Лос-Анджелес» — 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем первенстве «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл лишь три раза из десяти матчей, еще раз сыграл вничью и потерпел шесть фиаско, разница мячей — 13:21.

    «Реал Солт-Лейк»

    «Реал Солт-Лейк» в этой же конференции с 22 зачетными пунктами находится на девятой строке в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на два очка.

    «Королевский клуб» в минувшем туре потерпел выездное фиаско от «Сан-Хосе» со счетом 0:2, а перед этим он не проигрывал в двух поединках подряд.

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    • Сперва в этот удачный период он на своей территории одолел одного из лидеров конференции — «Портленд» (2:1), а затем расписал домашнюю мировую с «Далласом», сыграв 0:0.

    В гостях в текущем первенстве «Реал Солт-Лейк» добыл лишь одну викторию, три раза делил очки с оппонентами и четыре раза был повержен, разница забитых и пропущенных — 10:15.

    В текущем сезоне «Реал Солт-Лейк» на своем поле одолел «ЛА Гэлакси» со счетом 2:0, а в минувшем первенстве дважды выиграли калифорнийцы по 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Реал Солт-Лейк» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.82.

    Хотя «Гэлакси» и находится не в лучших кондициях, но на своей арене он вполне может справиться с клубом из штата Юта, который в гостях выступает не очень уверенно. 0

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч МЛС 2 ноября 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт-Лейк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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