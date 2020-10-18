«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 18 октября 2020 года

В пятом туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 18 октября. Начало встречи — в 21:15 мск. Прогноз на «Лестер» — «Астон Вилла».

«Лестер»

Футбольный клуб из одноименного города идет третьим в турнирной таблице чемпионата Англии с девятью очками. От первой строчки команда отстает на 3 пункта.

В четырех встречах АПЛ «Лестер» забил 12 голов. Столько же мячей на счету «Эвертона» и «Тоттенхэма». На данный момент это лучшие показатели в Премьер-лиге.

Новый сезон подопечные Брендана Роджерса начали ярко. Сперва в гостях «лисы» одержали верх над «Вест Бромвичем» (3:0), а в следующем туре они дома раскатали «Бернли» (4:2).

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Затем синие вылетели из Кубка лиги от «Арсенала» (0:2), а в чемпионате «Лестер» разгромил «Манчестер Сити» (5:2). Но 4 октября «лисы» крупно влетели «Вест Хэму» (0:3).

«Астон Вилла»

Футбольный клуб из Бирмингема сенсационно идет вторым в турнирной таблице АПЛ. За три тура «Вилла» смогла заработать максимум очков и забила 11 голов.

Сезон 2020/21 стартовал для «Астон Виллы» с противостояния с «Бертон Альбион» в Кубке. В этом матче «львы» без проблем справились с соперниками (3:1).

Позже в АПЛ подопечные Дина Смита переиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а в Кубке они раскатали «Бристоль Сити» (3:0). Победная серия «Астон Виллы» продолжилась и в матче с «Фулхэмом» (3:0).

А в 1/8 финала Кубка «львы» проиграли «Сток Сити» (1:0). В первом октябрьском матче клуб из Бирмингема сотворил невероятное. На «Вилла Парк» хозяева разнесли «Ливерпуль» (7:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 3.72, а на победу «Астон Виллы» — 3.46.

В новом сезоне АПЛ «Вилла» успела стать командой-сенсацией с лучшими показателями в защите (2 пропущенных гола).

Но «лисы» тоже стартовали в чемпионате неплохо и на своем поле попытаются охладить пыл коллектива Дина Смита. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лестера» больше 1.5 с коэффициентом 1.90. 0