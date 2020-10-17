«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 17 октября 2020 года

В пятом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 17 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл»

Футбольная команда из города Ньюкасл-апон-Тайн сыграла в четырех встречах АПЛ. В турнирной таблице она на данный момент занимает седьмое место с разницей мячей — 6:5.

Стартовал «Ньюкасл» в Премьер-лиге с гостевой победы над «Вест Хэмом» (2:0), после чего «горожане» на своем поле спокойно обыграли «Блэкберн» в 1/32 финала Кубка лиги (1:0).

А 20 сентября случилась первая потеря очков в чемпионате. У себя дома команда Стива Брюса неожиданно крупно влетела «Брайтону» (0:3). В 1/16 финала Кубка «сороки» покуражились в игре с «Моркамом» (7:0).

Календарь и таблица АПЛ

Далее была ничья с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге (1:1) и победа над «Ньюпортом» в Кубке по пенальти (1:1, 5:4). Перед паузой на матчи сборных «Ньюкасл» прихлопнул «Бернли» (3:1).

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» на старте сезона забуксовал. В трех турах чемпионата «дьяволы» заработали всего три очка, из-за чего они идут 16 в таблице с плохой разницей забитых и пропущенных — 5:11.

Новый розыгрыш Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретил потерей баллов на «Олд Траффорд». В дебютной встрече «манкунианцы» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:3).

Затем подопечные Уле-Гуннара Сульшера провели уверенный матч против «Лутон Таун» в 1/16 Кубка лиги (3:0). Позже состоялась первая победа в АПЛ в поединке с «Брайтоном» (3:2).

В конце сентября «дьяволы» еще раз победили «Брайтон», но в Кубке лиги (3:0), а вот 4 октября команда Сульшера была дома опозорена «Тоттенхэмом» Моуринью (1:6).

Прогноз и ставка

Победа «Ньюкасла» в этой встрече оценивается в 5.05. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «МЮ» — 1.68.

«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон кошмарно, а вот «Ньюкасл» провел четыре тура неплохо.

Разумеется, у себя дома «сороки» будут играть смело, но «МЮ» должен наконец-то просыпаться, если желает бороться за что-то в текущем розыгрыше АПЛ. Наши прогноз и ставка — победа «МЮ» с коэффициентом 1.68. 0