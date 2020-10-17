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    Поднимется ли «Дортмунд» в топ-4?

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Бундеслиги 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
    «Боруссия» Дортмунд идет на пятой строчке
    В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» проведет домашний матч с «Боруссией» Дортмунд на стадионе «ПреЗеро Арена». Игра состоится 17-го октября в 16:30 по мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Октября 2020 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.75
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    «Хоффенхайм»

    В минувшем сезоне Бундеслиги команда из Зинсхайма финишировала на шестой позиции, обеспечив себе место в групповом раунде Лиги Европы.

    А перед стартом нового сезона «Хоффенхайм» провел пять контрольных матчей, в которых одержал четыре победы и однажды проиграл.

    На старте сезона «Хоффенхайм» по пенальти прошел «Хемнитцер» в Кубке Германии (2:2, 3:2), а в первом туре Бундеслиги сине-белые одержали верх над «Кельном» (3:2).

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    В третьем туре клуб сенсационно разгромил «Баварию» (4:1), но после этого уступил на выезде «Айнтрахту» (1:2). Теперь он занимает шестое место с шестью очками.

    «Боруссия» Дортмунд

    В трех турах чемпионата Германии дортмундская команда также заработала шесть баллов. В таблице Бундеслиги она сейчас находится на пятой строчке.

    14 сентября «Боруссия» провела первый официальный поединок в сезоне. В рамках 1/32 финала Кубка она разгромила «Дуйсбург» (5:0).

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    • А на старте чемпионата «шмели» легко разобрались с «Боруссией» М на своем поле (2:0). Позже подопечные Люсьена Фавра проиграли «Аугсбургу» (0:2).

    30 сентября «Боруссия» Д встретилась с «Баварией» (2:3) в споре за Суперкубок и проиграла. Зато в 3-м туре Бундеслиги «Шмели» разгромили «Фрайбург» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10. 0

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    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Бундеслиги 17 октября 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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