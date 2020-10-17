«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Бундеслиги 17 октября 2020 года

В рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» проведет домашний матч с «Боруссией» Дортмунд на стадионе «ПреЗеро Арена». Игра состоится 17-го октября в 16:30 по мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д.

«Хоффенхайм»

В минувшем сезоне Бундеслиги команда из Зинсхайма финишировала на шестой позиции, обеспечив себе место в групповом раунде Лиги Европы.

А перед стартом нового сезона «Хоффенхайм» провел пять контрольных матчей, в которых одержал четыре победы и однажды проиграл.

На старте сезона «Хоффенхайм» по пенальти прошел «Хемнитцер» в Кубке Германии (2:2, 3:2), а в первом туре Бундеслиги сине-белые одержали верх над «Кельном» (3:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В третьем туре клуб сенсационно разгромил «Баварию» (4:1), но после этого уступил на выезде «Айнтрахту» (1:2). Теперь он занимает шестое место с шестью очками.

«Боруссия» Дортмунд

В трех турах чемпионата Германии дортмундская команда также заработала шесть баллов. В таблице Бундеслиги она сейчас находится на пятой строчке.

14 сентября «Боруссия» провела первый официальный поединок в сезоне. В рамках 1/32 финала Кубка она разгромила «Дуйсбург» (5:0).

А на старте чемпионата «шмели» легко разобрались с «Боруссией» М на своем поле (2:0). Позже подопечные Люсьена Фавра проиграли «Аугсбургу» (0:2).

30 сентября «Боруссия» Д встретилась с «Баварией» (2:3) в споре за Суперкубок и проиграла. Зато в 3-м туре Бундеслиги «Шмели» разгромили «Фрайбург» (4:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка на матч — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10. 0