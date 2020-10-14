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    Сохранит ли Словакия шансы на повышение в классе?

    Словакия — Израиль. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Израиль
    Словакия — последняя в своей группе
    В среду, 14 октября, сборная Словакии на своем поле примет команду Израиля в рамках Лиги наций. Встреча лиги B группы 2, которая пройдет на «Арене Трнава» в Трнаве, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Словакия — Израиль.

    Словакия

    Сборная Словакии смогла пробиться в финал плей-офф квалификации на Евро-2020. И тоже сделав это по пенальти. В полуфинале словаки прошли Ирландию (0:0 и 4:2 в серии одиннадцатиметровых).

    В Лиге наций 2020-2021 словаки стартовали не лучшим образом. Сперва они на своем поле проиграли Чехии (1:3), а затем в гостях сыграли вничью с Израилем (1:1).

    В третьем туре коллектив проиграла на выезде Шотландии (0:1) в, скорее всего, ключевом для определения победителя группы матче.

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    С одним набранным очком словацкая сборная располагается в своей группе пока на последнем месте с отставанием в шесть очков от скоттов за три тура до завершения стадии.

    Израиль

    Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.

    При этом «сине-белые» успешно выступили в предыдущей Лиге наций, став победителями одной из групп лиги С.

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    • Однако подопечные Вилли Руттенштайнера потеряли шанс сыграть на чемпионате Европы. Им не удалось пройти в плей-офф Шотландию, уступив по пенальти (0:0 и 3:5).

    В новом розыгрыше Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1), Словакией (1:1) и уступил Словакии (0:1). Сборная идет на 3-м месте в группе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 3,10. 0

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    Словакия — Израиль. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Словакия — Израиль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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