«Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч МЛС 11 октября 2020 года

11 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Ванкувер» на своем поле примет «Реал Солт-Лейк». Начало — в 05:00 по мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк».

«Ванкувер»

«Ванкувер» с 15 набранными очками после 15 проведенных матчей регулярки идет на 11 месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

Стоит отметить, что в текущем чемпионате канадцы еще ни разу не играли вничью. На их счету пять выигрышей и 11 поражений.

«Уайткэпс» проиграли в последних своих четырех проведенных встречах, забив в них только один гол при 13 пропущенных. В минувших двух турах они на выезде были биты 0:3 «Сан-Хосе» и 1:3 «Сиэтлом».

Все прогнозы на футбол

На своем поле в текущем розыгрыше МЛС «Ванкувер» выиграл две игры и четыре раза проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:15

«Реал Солт-Лейк»

«Реал Солт-Лейк» в этой же конференции находится на строку выше своего предстоящего противника, имея на своем счету на три очка больше.

«Королевски» потерпели фиаско в своих последних проведенных играх, поочередно уступив 1:3 дома «Лос-Анджелесу» и 1:2 в гостях «Сиэтлу».

Перед этим они на выезде поделили очки с «Миннесотой» (0:0) и обыграли в родных стенах «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:0, прервав т.с. 2-матчевую проигрышную серию на тот момент.

В этом чемпионате «Реал Солт-Лейк» вне родных стен победил лишь раз, еще трижды играл вничью и дважды терпел поражение, разница мячей — 9:11.

В первом круге «Реал Солт-Лейк» дома уступил «Ванкуверу» со счетом 1:2, в минувшем сезоне дважды по 1:0 выигрывали «королевские».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Солт-Лейк» предлагают — 1.92.

На викторию «Ванкувера» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.90.

В этом матче рискнем поставить на то, что «Ванкувер» прервет свою бескомпромиссную серию, закончив эту игру вничью. 0