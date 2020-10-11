ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельПоследний шанс Тухеля. Тренер ведет войну с Леонардо Россия — ШвецияНеудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения Гарет СаутгейтВеликолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта
  • 23:15
    • «Спартак» интересуется защитником «Болоньи»
  • 22:54
    • Сафонов вызван в национальную сборную России
  • 22:25
    • СКА обыграл «Сочи» с отрывом в одну шайбу
  • 22:12
    • Минское «Динамо» одолело «Куньлунь»
  • 21:43
    • Лундквист стал игроком «Вашингтона»
  • 21:06
    • «Йокерит» разгромил рижское «Динамо»
  • 20:28
    • Контракт Швара с «Динамо» рассчитан на 2 года, Воронин войдет в тренерский штаб
    Все новости спорта

    Будет ли первая мировая в сезоне для «Ванкувера»?

    «Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч МЛС 11 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк»
    Джейк Неруински
    11 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Ванкувер» на своем поле примет «Реал Солт-Лейк». Начало — в 05:00 по мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк».

    «Ванкувер»

    «Ванкувер» с 15 набранными очками после 15 проведенных матчей регулярки идет на 11 месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

    Стоит отметить, что в текущем чемпионате канадцы еще ни разу не играли вничью. На их счету пять выигрышей и 11 поражений.

    «Уайткэпс» проиграли в последних своих четырех проведенных встречах, забив в них только один гол при 13 пропущенных. В минувших двух турах они на выезде были биты 0:3 «Сан-Хосе» и 1:3 «Сиэтлом».

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в текущем розыгрыше МЛС «Ванкувер» выиграл две игры и четыре раза проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:15

    «Реал Солт-Лейк»

    «Реал Солт-Лейк» в этой же конференции находится на строку выше своего предстоящего противника, имея на своем счету на три очка больше.

    «Королевски» потерпели фиаско в своих последних проведенных играх, поочередно уступив 1:3 дома «Лос-Анджелесу» и 1:2 в гостях «Сиэтлу».

  • Оценка клубов АПЛ. «Ливерпуль» все еще фаворит или нас ждет год Моуринью?
  • Сезон 2020/21 уже принес немало неожиданных результатов
  • 08/10/2020

    • Перед этим они на выезде поделили очки с «Миннесотой» (0:0) и обыграли в родных стенах «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:0, прервав т.с. 2-матчевую проигрышную серию на тот момент.

    В этом чемпионате «Реал Солт-Лейк» вне родных стен победил лишь раз, еще трижды играл вничью и дважды терпел поражение, разница мячей — 9:11.

    В первом круге «Реал Солт-Лейк» дома уступил «Ванкуверу» со счетом 1:2, в минувшем сезоне дважды по 1:0 выигрывали «королевские».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реал Солт-Лейк» предлагают — 1.92.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    На викторию «Ванкувера» дают — 3.72, ничья оценена — в 3.90.

    В этом матче рискнем поставить на то, что «Ванкувер» прервет свою бескомпромиссную серию, закончив эту игру вничью. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Швентек — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Люксембург — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Черногория — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Черногория — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  7.94
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 19:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Украина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Томас Парти
  • Трансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября
    • 20:20 05/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч МЛС 11 октября 2020 года. Прогноз на «Ванкувер» — «Реал Солт-Лейк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры