Швейцария — Хорватия. Прогноз (к. 1.71) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

7 октября в контрольном поединке Швейцария сыграет с Хорватией. Стартовый свисток к этой игре будет дан в 21:45 по мск. Прогноз на Швейцария — Хорватия.

Швейцария

Сборная Швейцарии в этом году успела провести два поединка. Обе эти встречи пришлись на Лигу наций.

Сперва «нати» уступили на выезде Украине со счетом 1:2, а затем расписали мировую в родных стенах с Германией (1:1).

В квалификации к чемпионату Европы швейцарцы финишировали первыми в одной группе с Данией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром.

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В восьми отборочных играх Швейцария добыла пять победных результатов, дважды сыграла вничью и раз потерпела фиаско, разница мячей — 19:6.

Хорватия

Национальная команда Хорватии в текущем году также провела две игры в Лиге наций, в которых поочередно на выезде уступила 1:4 Португалии и 2:4 Франции.

«Шашечные» тоже выиграли свою отборочную группы Евро-2020, обойдя в таблице Уэльс, Словакию, Венгрию и Азербайджан.

Хорваты продемонстрировали аналогичные результаты со своим предстоящим соперником, выиграв пять игр при двух ничьих и одном поражении, однако разница мячей составила 17:7.

Между собой эти сборные играли трижды. В двух встречах победитель не был выявлен, а раз выиграли швейцарцы. Общий счет 6:4 в пользу «нати».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу Швейцарии предлагают — 2.70.

На викторию Хорватии дают — 2.95, ничья оценена — в 3.30.

Результативность этих сборных находится на хорошем уровне. Прогнозируем, что в этом поединке забьют и швейцарцы, и хорваты. 0