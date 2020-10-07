Нидерланды — Мексика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

Сборная Нидерландов встретится с командой Мексики в рамках товарищеского матча, который состоится 7 октября в Амстердаме, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Мексика.

Нидерланды

В конце сентября в жизни сборной Нидерландов произошло очень важное событие. Главным тренером команды был назначен Франк де Бур, пришедший на должность, которая стала свободной после ухода Роналда Кумана в «Барселону». По мнению многих, для сборной Нидерландов назначение де Бура — огромный шаг назад. Тренерская карьера экс-игрока «Аякса» и «Барселоны» действительно похожа на фильм ужасов.

Де Бур собрал топовый состав на предстоящие матчи с Мексикой, Боснией и Италией. Понятно, что встреча с мексиканцами будет носить исключительно подготовительный характер, первую оценку работе 50-летнего специалиста дадут только по итогам матчей с итальянцами и боснийцами.

И все же теперь, когда Нидерланды возглавил де Бур, один из самых неудачливых тренеров, есть опасения даже за результат в товарищеской игре. Тем более нет никакой уверенности в том, что лидеры сборной подойдут в оптимальной форме к предстоящему матчу. Да и не факт, что все они смогут сыграть.

В общем, у сборной Мексики есть прекрасный шанс как минимум не проиграть. Ну или хотя бы поразить ворота одной из лучших европейских сборных.

Мексика

В составе мексиканцев половина игроков представляют европейские клубы. Самые изестные из них — это Рауль Хименес из «Вулверхэмптона», форвард «Наполи» Ирвинг Лосано, Хесус Корона из «Порту», полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера и хавбек «Бетиса» Андрес Гуардадо.

При этом главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино решил не вызывать на ближайшие матчи главную звезду команды Хавьера Эрнандеса.

Перед поездкой в Нидерланды мексиканцы провели товарищеский матч с Гватемалой. В этой встрече Мексика играла без своих европейских представителей, но все равно одержала уверенную победу — 3:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу сборной Нидерландов за 1.80, на ничью за 3.80, а на Мексику — за 4.33.

Если у кого-то есть сомнений в мексиканской команде, можно вспомнить, например, ее матч с Германией (1:0) на чемпионате мира в России. Это было два года назад, но с тех пор у Мексики не очень сильно изменился состав.

В общем, ставить на Нидерланды не самая лучшая идея. Все топовые голландцы сейчас заняты своими клубными делами, матч с Мексикой для них вряд ли имеет какое-то значение.

Поэтому ставка — на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.30. 0