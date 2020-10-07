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    Смогут ли Нидерланды выиграть в первом матче под руководством де Бура?

    Нидерланды — Мексика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Мексика
    Франк де Бур
    Сборная Нидерландов встретится с командой Мексики в рамках товарищеского матча, который состоится 7 октября в Амстердаме, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Нидерланды — Мексика.

    Нидерланды

    В конце сентября в жизни сборной Нидерландов произошло очень важное событие. Главным тренером команды был назначен Франк де Бур, пришедший на должность, которая стала свободной после ухода Роналда Кумана в «Барселону». По мнению многих, для сборной Нидерландов назначение де Бура — огромный шаг назад. Тренерская карьера экс-игрока «Аякса» и «Барселоны» действительно похожа на фильм ужасов.

    Де Бур собрал топовый состав на предстоящие матчи с Мексикой, Боснией и Италией. Понятно, что встреча с мексиканцами будет носить исключительно подготовительный характер, первую оценку работе 50-летнего специалиста дадут только по итогам матчей с итальянцами и боснийцами.

    И все же теперь, когда Нидерланды возглавил де Бур, один из самых неудачливых тренеров, есть опасения даже за результат в товарищеской игре. Тем более нет никакой уверенности в том, что лидеры сборной подойдут в оптимальной форме к предстоящему матчу. Да и не факт, что все они смогут сыграть.

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    • В общем, у сборной Мексики есть прекрасный шанс как минимум не проиграть. Ну или хотя бы поразить ворота одной из лучших европейских сборных.

    Мексика

    В составе мексиканцев половина игроков представляют европейские клубы. Самые изестные из них — это Рауль Хименес из «Вулверхэмптона», форвард «Наполи» Ирвинг Лосано, Хесус Корона из «Порту», полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера и хавбек «Бетиса» Андрес Гуардадо.

    При этом главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино решил не вызывать на ближайшие матчи главную звезду команды Хавьера Эрнандеса.

    Перед поездкой в Нидерланды мексиканцы провели товарищеский матч с Гватемалой. В этой встрече Мексика играла без своих европейских представителей, но все равно одержала уверенную победу — 3:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу сборной Нидерландов за 1.80, на ничью за 3.80, а на Мексику — за 4.33.

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    Если у кого-то есть сомнений в мексиканской команде, можно вспомнить, например, ее матч с Германией (1:0) на чемпионате мира в России. Это было два года назад, но с тех пор у Мексики не очень сильно изменился состав.

    В общем, ставить на Нидерланды не самая лучшая идея. Все топовые голландцы сейчас заняты своими клубными делами, матч с Мексикой для них вряд ли имеет какое-то значение.

    Поэтому ставка — на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.30. 0

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    Нидерланды — Мексика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года. Прогноз на Нидерланды — Мексика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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