«Леванте» — «Реал». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 октября 2020 года

«Леванте»
В прошлом сезоне «Леванте» занял 12-е место, набрав на четыре очка меньше, чем «Валенсия». Учитывая возможности клубов, результат «Леванте» заслуживает самой высокой оценки.
«Лягушки» качественно провел заключительный отрезок прошлой кампании, проиграв только в трех матчах. И что интересно, команда исправно набирала очки даже в гостях.
В первом туре нового сезона клуб проиграл в дерби «Валенсии» (2:4) на выезде. Во втором поединке Примеры в гостях была повержена «Осасуна» (3:1).
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В третьем матче Ла Лиги коллектив проиграл на выезде «Севилье». Такие результаты позволяют ему занимать только 13 место.
«Реал»
После трех матчей в рамках Примеры мадридская команда с семью баллами на счету находится на третьей строчке в турнирной таблице.
После завершения минувшего сезона «Реал» успел провести всего одну контрольную встречу, в которой «сливочные» разгромили «Хетафе» (6:0).
А выступления в новом розыгрыше Ла Лиги команда Зинедина Зидана начала со второго тура. В гостевом матче королевский клуб разошелся миром с «Реалом Сосьедад» (0:0).
В следующей игре «Реал» также ждал трудный выезд к «Бетису», где победил 3:2. В предыдущем туре «Сливочные» переиграли дома «Вальядолид» — 1:0.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех хозяев поля оценивается в 6,00, ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30. 0