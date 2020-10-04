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    Поднимется ли «Реал» на вершину?

    «Леванте» — «Реал». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Реал»
    «Реал» идет на третьем месте Примеры
    В воскресенье, 4 октября, «Леванте» на своем поле примет «Реал» в рамках 5-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Вильярреале на стадионе «де ла Керамика», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 04 Октября 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 17:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Леванте»

    В прошлом сезоне «Леванте» занял 12-е место, набрав на четыре очка меньше, чем «Валенсия». Учитывая возможности клубов, результат «Леванте» заслуживает самой высокой оценки.

    «Лягушки» качественно провел заключительный отрезок прошлой кампании, проиграв только в трех матчах. И что интересно, команда исправно набирала очки даже в гостях.

    В первом туре нового сезона клуб проиграл в дерби «Валенсии» (2:4) на выезде. Во втором поединке Примеры в гостях была повержена «Осасуна» (3:1).

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    В третьем матче Ла Лиги коллектив проиграл на выезде «Севилье». Такие результаты позволяют ему занимать только 13 место.

    «Реал»

    После трех матчей в рамках Примеры мадридская команда с семью баллами на счету находится на третьей строчке в турнирной таблице.

    После завершения минувшего сезона «Реал» успел провести всего одну контрольную встречу, в которой «сливочные» разгромили «Хетафе» (6:0).

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    • А выступления в новом розыгрыше Ла Лиги команда Зинедина Зидана начала со второго тура. В гостевом матче королевский клуб разошелся миром с «Реалом Сосьедад» (0:0).

    В следующей игре «Реал» также ждал трудный выезд к «Бетису», где победил 3:2. В предыдущем туре «Сливочные» переиграли дома «Вальядолид» — 1:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30. 0

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    «Леванте» — «Реал». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 октября 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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