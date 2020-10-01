ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Валенсия»Примера. «Валенсия» победила «Реал Сосьедад», «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа «Тампа» во второй раз в своей истории стала победителем Кубка СтэнлиИдеальный чемпион, крутость Василевского, нетипичный Радулов и роль Хедмана
  • 22:49
    • Дубль Стерлинга позволил «Манчестер Сити» разгромить «Бернли»
  • 22:19
    • Макгрегор проведет благотворительный бой с Порье
  • 22:08
    • «Вильярреал» одолел «Алавес» в матче Примеры
  • 21:50
    • «Атлетико» не сумел выиграть у «Уэски»
  • 21:15
    • ПАОК и «Краснодар» назвали стартовые составы
  • 21:04
    • «Интер» разгромил «Беневенто»
  • 20:37
    • Мбаппе — лучший игрок Лиги 1 прошлого сезона
    Все новости спорта

    АЕК и «Вольфсбург» сыграют аккуратно

    АЕК — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЕК Афины Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на АЕК — «Вольфсбург»
    Джон Брукс
    В рамках финальной стадии квалификации Лиги Европы греческий АЕК примет у себя дома «Вольфсбург». Игра пройдет в Афинах на «Олимпийском стадионе Спирос Луис». Начало встречи в 21:45 по мск. Прогноз на АЕК — «Вольфсбург».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Октября 2020 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 21:45 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    АЕК

    «Двуглавые орлы» начали этот отбор с третьего квалификационного раунда. Там команде попался «Санкт-Галлен». Греки разобрались с соперником, выиграв с минимальным счетом.

    АЕК победил в трех последних матчах, причем сделал это всухую. В первом туре Суперлиги Греции «желто-черные» одолели «Панетоликос» со счетом 2:0. Во втором туре хозяева обыграли «Ламию» уже со счетом 3:0.

    Единственное поражение в сезоне коллектив потерпел в матче Суперкубка страны от «Олимпиакоса». Игра закончилась с минимальным результатом 0:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Только один из четырех домашних матчей АЕКа заканчивался с тоталом больше 2.5. Команда пропускала лишь в одном матче текущего сезона.

    «Вольфсбург»

    У «волков» было 5 игр в новом сезоне. В двух команда сыграла вничью и в трех одержала победу. Беспроигрышная серия гостей с учетом товарищеских игр составляет 8 встреч.

    «Вольфсбург» провел две игры в квалификации ЛЕ. Во втором раунде «бело-зеленые» разгромили «Кукеси» со счетом 4:0. В третьем туре коллектив обыграл «Десну» 2:0.

  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
  • Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней
  • 28/09/2020

    • Неплохим результатом можно считать ничью с «Байером» (0:0). В «Фрайбургом» тоже была ничья при счете 1:1. В начале сезона «Вольфсбург» уверенно переиграл «Фюрстенвальде» (4:1) в Кубке Германии.

    «Волки» не проигрывали ни в одном из трех выездных матчей этого сезона.

    Прогноз и ставка

    3.45 и 2.07 дают букмекеры на победу одной и другой команды в основное время. 2.39 и 1.58 предлагают на проход команд в групповую стадию.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Греки пропускают нечасто, но в целом они не безгрешны в обороне. «Вольфсбург» хорошо себя показал на старте сезона, не проиграв еще ни одного матча. При этом гости пропустили всего дважды в пяти играх.

    Ставим на то, что тотал матча в основное время будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 1.96. Соперники неуступчивы и мы ждем «низовой» поединок. «Волки» еще даже не пропускали в этой квалификации. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веселы — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ленинградец — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Беранкис
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Авангард — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Слован Либерец — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    АЕК — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на АЕК — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры