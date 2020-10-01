АЕК — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

В рамках финальной стадии квалификации Лиги Европы греческий АЕК примет у себя дома «Вольфсбург». Игра пройдет в Афинах на «Олимпийском стадионе Спирос Луис». Начало встречи в 21:45 по мск. Прогноз на АЕК — «Вольфсбург».

АЕК

«Двуглавые орлы» начали этот отбор с третьего квалификационного раунда. Там команде попался «Санкт-Галлен». Греки разобрались с соперником, выиграв с минимальным счетом.

АЕК победил в трех последних матчах, причем сделал это всухую. В первом туре Суперлиги Греции «желто-черные» одолели «Панетоликос» со счетом 2:0. Во втором туре хозяева обыграли «Ламию» уже со счетом 3:0.

Единственное поражение в сезоне коллектив потерпел в матче Суперкубка страны от «Олимпиакоса». Игра закончилась с минимальным результатом 0:1.

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Только один из четырех домашних матчей АЕКа заканчивался с тоталом больше 2.5. Команда пропускала лишь в одном матче текущего сезона.

«Вольфсбург»

У «волков» было 5 игр в новом сезоне. В двух команда сыграла вничью и в трех одержала победу. Беспроигрышная серия гостей с учетом товарищеских игр составляет 8 встреч.

«Вольфсбург» провел две игры в квалификации ЛЕ. Во втором раунде «бело-зеленые» разгромили «Кукеси» со счетом 4:0. В третьем туре коллектив обыграл «Десну» 2:0.

Неплохим результатом можно считать ничью с «Байером» (0:0). В «Фрайбургом» тоже была ничья при счете 1:1. В начале сезона «Вольфсбург» уверенно переиграл «Фюрстенвальде» (4:1) в Кубке Германии.

«Волки» не проигрывали ни в одном из трех выездных матчей этого сезона.

Прогноз и ставка

3.45 и 2.07 дают букмекеры на победу одной и другой команды в основное время. 2.39 и 1.58 предлагают на проход команд в групповую стадию.

Греки пропускают нечасто, но в целом они не безгрешны в обороне. «Вольфсбург» хорошо себя показал на старте сезона, не проиграв еще ни одного матча. При этом гости пропустили всего дважды в пяти играх.

Ставим на то, что тотал матча в основное время будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 1.96. Соперники неуступчивы и мы ждем «низовой» поединок. «Волки» еще даже не пропускали в этой квалификации. 0