«Волга» Ульяновск — «Велес» Москва. Прогнозы и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

Ульяновская «Волга» встретится на своем поле с московским «Велесом» в рамках группового этапа Кубка России. Матч состоится 30 сентября в Ульяновске, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Волга» Ульяновск — «Велес» Москва.

«Волга»

Как и все представители второго дивизиона, «Волга» стартовала в Кубке России с 1/128 финала. Первым соперником команды из Ульяновска стала «Волна» (Нижегородская область). И, как ни странно, все решилось только в серии пенальти.

В 1/64 финала «Волга» прошла КАМАЗ из Набережных Челнов. Тоже сложная игра, хотя на этот раз команда Рината Аитова выиграла в основное время — 2:0. Половину второго тайма «Волга» провела вдесятером после удаления одного из своих защитников.

В первом матче группового этапа «Волга» проиграла «Уралу» со счетом 0:3. И уже сейчас можно сказать, что ульяновская команда вряд ли сможет выйти из группы.

«Велес»

В этом сезоне «Велес» представляет ФНЛ. И на данный момент команда Алексея Стукалова занимает в турнирной таблице четвертое место, отставая всего лишь на четыре очка от лидирующего «Оренбурга».

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«Велес» в этом месяце провел уже шесть матчей, в которых потерпел только одно поражение — от второй команды московского «Спартака». В остальных встречах столичный клуб набрал 13 очков.

В Кубке России «Велес» стартовал с крупной победы над калининградской «Балтикой» (4:1) в 1/64 финала.

Прогноз и ставка

На победу «Волги» в этом матче можо поставить за 2.98, на ничью в основное время за 3.34, на «Велес» — за 2.21.

Можно (и даже нужно) еще раз повторить мысль о том, что это кубок, здесь далеко не всегда играет роль статус клуба, но в данном случае, похоже, действительно есть смысл сделать ставку на исход.

«Волга» с трудом прошла первые раунды, хотя ее соперниками были откровенно слабые команды. «Велес» же, судя по результатам текущего сезона, планирует поспорить с «Уралом» за место в 1/8-й кубка.

Наша ставка — победа «Велеса» за 2.21. А также — тотал «Велеса» больше 1,5 за 2.19. 0