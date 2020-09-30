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    Сможет ли «Велес» выиграть у «Волги»?

    «Волга» Ульяновск — «Велес» Москва. Прогнозы и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Волга» Ульяновск — «Велес» Москва
    «Велес»
    Ульяновская «Волга» встретится на своем поле с московским «Велесом» в рамках группового этапа Кубка России. Матч состоится 30 сентября в Ульяновске, начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Волга» Ульяновск — «Велес» Москва.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 1 30 Сентября 2020 года
    Волга Ульяновск
  • Россия. Кубок. Группа 1
    •  Волга Ульяновск 16:00 Велес Велес
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Волга»

    Как и все представители второго дивизиона, «Волга» стартовала в Кубке России с 1/128 финала. Первым соперником команды из Ульяновска стала «Волна» (Нижегородская область). И, как ни странно, все решилось только в серии пенальти.

    В 1/64 финала «Волга» прошла КАМАЗ из Набережных Челнов. Тоже сложная игра, хотя на этот раз команда Рината Аитова выиграла в основное время — 2:0. Половину второго тайма «Волга» провела вдесятером после удаления одного из своих защитников.

    В первом матче группового этапа «Волга» проиграла «Уралу» со счетом 0:3. И уже сейчас можно сказать, что ульяновская команда вряд ли сможет выйти из группы.

    «Велес»

    В этом сезоне «Велес» представляет ФНЛ. И на данный момент команда Алексея Стукалова занимает в турнирной таблице четвертое место, отставая всего лишь на четыре очка от лидирующего «Оренбурга».

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    «Велес» в этом месяце провел уже шесть матчей, в которых потерпел только одно поражение — от второй команды московского «Спартака». В остальных встречах столичный клуб набрал 13 очков.

    В Кубке России «Велес» стартовал с крупной победы над калининградской «Балтикой» (4:1) в 1/64 финала.

    Прогноз и ставка

    На победу «Волги» в этом матче можо поставить за 2.98, на ничью в основное время за 3.34, на «Велес» — за 2.21.

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    Можно (и даже нужно) еще раз повторить мысль о том, что это кубок, здесь далеко не всегда играет роль статус клуба, но в данном случае, похоже, действительно есть смысл сделать ставку на исход.

    «Волга» с трудом прошла первые раунды, хотя ее соперниками были откровенно слабые команды. «Велес» же, судя по результатам текущего сезона, планирует поспорить с «Уралом» за место в 1/8-й кубка.

    Наша ставка — победа «Велеса» за 2.21. А также — тотал «Велеса» больше 1,5 за 2.19. 0

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    «Волга» Ульяновск — «Велес» Москва. Прогнозы и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Волга» Ульяновск — «Велес» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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