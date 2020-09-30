«Мидтьюлланн» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2020 года

В квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» будет принимать «Славию» Прага. Игра пройдет на «МСХ Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага.

«Мидтьюлланн»

Новый сезон начался для команды из Хернинга 11 сентября. В первом туре чемпионата страны этот коллектив проиграл в гостях «Сённерьюску» (2:0).

Затем «Мидтьюлланн» принял участие в квалификационном матче Лиги чемпионов, в котором он разгромил «Янг Бойз» (3:0).

Позже во втором туре Суперлиги «волки» минимально обыграли «Люнгбю» (1:0), после чего в квалификации ЛЧ была ничья со «Славией» Прага (0:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

26 сентября подопечные Бриана Приске обыграли «Раннерс» в чемпионате (1:0). На данный момент «Мидтьюлланн» идет четвертым в таблице Суперлиги.

«Славия» Прага

В своем чемпионате чешский футбольный клуб успел принять участие в пяти турах. С 13 очками на счету команда находится на втором месте в таблице.

Новый сезон в Чехии «Славия» начала с двух сухих побед. Сперва в гостях она обыграла «Ческе-Будеевице» (6:0), а затем она оказалась сильнее «Пршибрама» (3:0).

12 сентября подопечные Йиндржиха Трпишовского расписали мировую с «Пардубице» (1:1), после чего они разгромили «Теплице» (5:1).

В квалификации Лиги чемпионов «Славия» разошлась миром с «Мидтьюлланном» (0:0), а затем она крупно обыграла «Словацко» в Первой лиге (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Мидтьюлланна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 3.22, а на победу «Славии» — 2.73.

После первого матча, который завершился со счетом 0:0, соперники попытаются все решить в Дании.

В грядущем поединке парочка голов обязательно придет. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.74. 0