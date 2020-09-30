ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 22-28 сентября Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа Ансу ФатиДебют мечты для Кумана и феерия от Фати
  • 23:00
    • Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», Самсонова и Дьяченко вылетели
  • 22:41
    • «Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и возглавила таблицу Примеры
  • 21:51
    • «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Ак Барсом»
  • 21:15
    • Рублев и Джокович стартовали на «Ролан Гаррос» с побед
  • 17:58
    • Стали известны места и время проведения ближайших матчей сборной России
  • 17:29
    • Спортивный директор «Тамбова»: Конкретики по трансферу Обухова пока нет
  • 13:52
    • Официально: «Динамо» приняло отставку Новикова
    Все новости спорта

    Будут ли голы после нулевой ничьей в первом матче?

    «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Славия Прага Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага
    «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага. Ничья после первого матча
    В квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» будет принимать «Славию» Прага. Игра пройдет на «МСХ Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Сентября 2020 года
    Мидтьюланд
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Мидтьюланд 22:00 Славия Прага Славия Прага
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.17
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Мидтьюлланн»

    Новый сезон начался для команды из Хернинга 11 сентября. В первом туре чемпионата страны этот коллектив проиграл в гостях «Сённерьюску» (2:0).

    Затем «Мидтьюлланн» принял участие в квалификационном матче Лиги чемпионов, в котором он разгромил «Янг Бойз» (3:0).

    Позже во втором туре Суперлиги «волки» минимально обыграли «Люнгбю» (1:0), после чего в квалификации ЛЧ была ничья со «Славией» Прага (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    26 сентября подопечные Бриана Приске обыграли «Раннерс» в чемпионате (1:0). На данный момент «Мидтьюлланн» идет четвертым в таблице Суперлиги.

    «Славия» Прага

    В своем чемпионате чешский футбольный клуб успел принять участие в пяти турах. С 13 очками на счету команда находится на втором месте в таблице.

    Новый сезон в Чехии «Славия» начала с двух сухих побед. Сперва в гостях она обыграла «Ческе-Будеевице» (6:0), а затем она оказалась сильнее «Пршибрама» (3:0).

  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
  • Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • 12 сентября подопечные Йиндржиха Трпишовского расписали мировую с «Пардубице» (1:1), после чего они разгромили «Теплице» (5:1).

    В квалификации Лиги чемпионов «Славия» разошлась миром с «Мидтьюлланном» (0:0), а затем она крупно обыграла «Словацко» в Первой лиге (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Мидтьюлланна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 3.22, а на победу «Славии» — 2.73.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    После первого матча, который завершился со счетом 0:0, соперники попытаются все решить в Дании.

    В грядущем поединке парочка голов обязательно придет. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.74. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веселы — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Макдональд — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зенит Иркутск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Велес Москва
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машук-КМВ — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Салют — Текстильщик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Звезда Пермь — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Черноморец — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Ставрополь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уэска — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     Тьяго Алькантара
  • 11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны»
    • 15:19 23/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Славия» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры