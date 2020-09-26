«Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Серии А 26 сентября 2020 года

Во втором туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 26 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина».

«Интер»

В конце прошлого футбольного сезона миланская команда четырежды сыграла в Лиге Европы. На стадии 1/8 она прошла «Хетафе» (2:0).

В четвертьфинале «Интер» одержал верх над «Байером», а в 1/2 подопечные Антонио Конте легко разобрались с «Шахтером» Д (5:0).

В финальном поединке «нерадзурри» потерпели поражение от «Севильи» (2:3). После этого команда приняла участие в двух контрольных матчах.

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15 сентября «Интер» без проблем переиграл «Лугано» (5:0), а в недавней встрече миланский коллектив разгромил клуб «Пиза» (7:0).

«Фиорентина»

Прошлый сезон Серии А клуб из Флоренции завершил в середине таблицы. Набрав 49 очков, команда в итоге заняла десятую позицию.

В двух последних матчах чемпионата сезона 2019/2020 «Фиорентина» разгромила «Болонью» (4:0) и одержала верх над СПАЛом (3:1).

В ходе подготовки к новому сезону команда Джузеппе Якини провела две контрольных встречи. В первой «фиалки» прихлопнули «Лючезе» (5:0).

А во втором товарищеском матче «Фиорентина» обыграла «Реджану» (5:1). В первом туре Серии А клуб из Флоренции победил «Торино» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» во втором туре Серии А букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.66, а на победу «Фиорентины» — 6.35.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 с коэффициентом 2.01. 0