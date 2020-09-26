ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКак Месси едва не ушел из «Барселоны». Инсайды о главной футбольной истории года Хави МартинесПрощальный триумф Мартинеса. Испанец принес «Баварии» Суперкубок УЕФА «Ростов» — «Маккаби»Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
  • 21:46
    • «Зенит» отказался от покупки Де Пауля
  • 20:43
    • «Ротор» получил разрешение на проведение матча с «Рубином»
  • 19:53
    • «Ахмат» подписал полузащитника «Монпелье» Адуева
  • 16:17
    • «Спартак» сделал предложение по трансферу защитника «Наполи»
    Все новости спорта

    Сколько раз «Интер» распишется в воротах «фиалок»?

    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Серии А 26 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Фиорентина»
    Кристиан Эриксен
    Во втором туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 26 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 26 Сентября 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    В конце прошлого футбольного сезона миланская команда четырежды сыграла в Лиге Европы. На стадии 1/8 она прошла «Хетафе» (2:0).

    В четвертьфинале «Интер» одержал верх над «Байером», а в 1/2 подопечные Антонио Конте легко разобрались с «Шахтером» Д (5:0).

    В финальном поединке «нерадзурри» потерпели поражение от «Севильи» (2:3). После этого команда приняла участие в двух контрольных матчах.

    Все прогнозы на Серию А

    15 сентября «Интер» без проблем переиграл «Лугано» (5:0), а в недавней встрече миланский коллектив разгромил клуб «Пиза» (7:0).

    «Фиорентина»

    Прошлый сезон Серии А клуб из Флоренции завершил в середине таблицы. Набрав 49 очков, команда в итоге заняла десятую позицию.

  • Трансферный дайджест. 15-21 сентября
  • Сменит ли уругвайский бомбардир Барселону на Мадрид, вернется ли форвард «Атлетико» в «Ювентус», кто выиграет борьбу за защитника «Наполи» и другие трансферные новости последних дней
  • 21/09/2020

    • В двух последних матчах чемпионата сезона 2019/2020 «Фиорентина» разгромила «Болонью» (4:0) и одержала верх над СПАЛом (3:1).

    В ходе подготовки к новому сезону команда Джузеппе Якини провела две контрольных встречи. В первой «фиалки» прихлопнули «Лючезе» (5:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    А во втором товарищеском матче «Фиорентина» обыграла «Реджану» (5:1). В первом туре Серии А клуб из Флоренции победил «Торино» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» во втором туре Серии А букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.66, а на победу «Фиорентины» — 6.35.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 с коэффициентом 2.01. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лилль — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тамбов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  6.99
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Завтра в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     Луис Суарес
  • Трансферный дайджест. 15-21 сентября
    • 20:34 21/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Серии А 26 сентября 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры