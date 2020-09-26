«Интер» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Серии А 26 сентября 2020 года

«Интер»
В конце прошлого футбольного сезона миланская команда четырежды сыграла в Лиге Европы. На стадии 1/8 она прошла «Хетафе» (2:0).
В четвертьфинале «Интер» одержал верх над «Байером», а в 1/2 подопечные Антонио Конте легко разобрались с «Шахтером» Д (5:0).
В финальном поединке «нерадзурри» потерпели поражение от «Севильи» (2:3). После этого команда приняла участие в двух контрольных матчах.
15 сентября «Интер» без проблем переиграл «Лугано» (5:0), а в недавней встрече миланский коллектив разгромил клуб «Пиза» (7:0).
«Фиорентина»
Прошлый сезон Серии А клуб из Флоренции завершил в середине таблицы. Набрав 49 очков, команда в итоге заняла десятую позицию.
В двух последних матчах чемпионата сезона 2019/2020 «Фиорентина» разгромила «Болонью» (4:0) и одержала верх над СПАЛом (3:1).
В ходе подготовки к новому сезону команда Джузеппе Якини провела две контрольных встречи. В первой «фиалки» прихлопнули «Лючезе» (5:0).
А во втором товарищеском матче «Фиорентина» обыграла «Реджану» (5:1). В первом туре Серии А клуб из Флоренции победил «Торино» (1:0).
Прогноз и ставка
На победу «Интера» во втором туре Серии А букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.66, а на победу «Фиорентины» — 6.35.
Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 с коэффициентом 2.01. 0