«Шарлеруа» — «Партизан». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Шарлеруа» будет принимать «Партизан». Игра пройдет на «Стад дю Пеи де Шарлеруа» 24 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Шарлеруа» — «Партизан».

«Шарлеруа»

В новом сезоне бельгийский клуб из одноименного города успел сыграть в шести матчах чемпионата. С 18 очками на счету он занимает первое место в таблице.

В каждой своей игре Высшей лиги сезона 2020/2021 «Шарлеруа» выходил победителем. На старте чемпионата «зебры» одержали верх над «Брюгге» (1:0).

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Затем подопечные Карима Бельосина оказались сильнее «Остенде» (1:0), «Хеверли Лувен» (3:1) и «Антверпена» (2:0).

13 сентября «Шарлеруа» победил «Зюльте-Варегем» (2:0), а в недавней игре эта команда разобралась с «Беерсхотом» (3:1).

«Партизан»

В 1/8 финала квалификации Лиги Европы футбольный клуб из Белграда на своем поле переиграл латвийский РФШ благодаря голу Бибраса Натхо с пенальти (1:0).

А в четвертьфинале квалификации «Партизан» встретился со «Сфынтул Георге». Игра в Кишиневе закончилась победой черно-белых (1:0).

В чемпионате Сербии команда Александара Станоевича успела сыграть в 8 матчах. В таблице первенства она идет второй с 18 очками на счету.

В недавних трех матчах Суперлиги «Партизан» потерпел поражение от «Войводины» (2:3), победил «Рад» (3:0) и «Златибор» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Шарлеруа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 3.54, а на победу «Партизана» — 4.06.

Два неуступчивых соперника будут играть открыто и подарят болельщикам результативный матч. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.69. 0