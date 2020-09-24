ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — ПАОКПолдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК Тьяго Алькантара11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны» Гарет БейлДолгожданный альянс. Помогут ли Моуринью и Бейл друг другу?
  • 21:58
    • СКА проиграл «Сибири» в Санкт-Петербурге
  • 20:40
    • КХЛ не рассматривает вариант остановки сезона
  • 20:20
    • Де Бур возглавил сборную Голландии
  • 19:50
    • УЕФА сохранит правило пяти замен в следующем сезоне ЛЧ и ЛЕ
  • 18:28
    • «Спартак» заинтересовался защитником «Бенфики»
  • 18:11
    • EA Sports не будет выпускать демоверсию FIFA 21
  • 17:56
    • Орье отказался от трансфера в «Спартак»
    Все новости спорта

    Разгромит ли «Тоттенхэм» «Шкендию» на ее поле?

    «Шкендия» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шкендия» — «Тоттенхэм»
    Серж Орье
    В квалификации Лиги Европы «Шкендия» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на «Эколог Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Шкендия» — «Тоттенхэм».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Сентября 2020 года
    Шкендия
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Шкендия 21:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 15.50
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 1.19
  • Ставка!
    •

    «Шкендия»

    Северомакедонская команда на стадии 1/8 финала квалификации ЛЕ прошла азербайджанский клуб «Сумгаит» (2:0).

    Затем в четвертьфинале квалификации была игра с «Ботошани», которая закончилась для «Шкендии» минимальной победой (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    В домашнем чемпионате коллектив Эрнеста Гьоки успел принять участие в шести турах. В таблице его команда лидирует с 14 очками на счету.

    В последних трех матчах Первой лиги «Шкендия» расписала мировую с клубом «Борец» (1:1), одержала верх над «Беласицей» (3:0) и победила «Академию Пандев» (2:1).

    «Тоттенхэм»

    На старте квалификации лондонская команда провела встречу с «Локомотивом Пловдив». Матч в Болгарии завершился минимальной победой англичан (2:1).

  • Долгожданный альянс. Помогут ли Моуринью и Бейл друг другу?
  • Португальский специалист все-таки будет тренировать валлийского вингера
  • Вчера

    • В АПЛ «Тоттенхэм» сыграл в двух матчах. Пока «шпоры» имеют на своем счету 3 очка и с разницей голов 5:3 занимают 6 место в таблице.

    13 сентября подопечные Жозе Моуринью на своем поле принимали «Эвертон». Матч на «Тоттенхэм Хотспур» хозяева провалили (0:1).

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Во втором туре «Тоттенхэм» сразился в гостях с «Саутгемптоном». На «Сент-Мэри» лондонцы добыли волевую победу (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Шкендии» в грядущей встрече оценивается в 21.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.20, а на победу «Тоттенхэма» — 1.13.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.68. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флитвуд Таун — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  9.57
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Моркам — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.83
  • Прогноз на матч Гент — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мольде — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами Хит — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шкендия» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года. Прогноз на «Шкендия» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры