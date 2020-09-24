«Шкендия» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

«Шкендия»
Северомакедонская команда на стадии 1/8 финала квалификации ЛЕ прошла азербайджанский клуб «Сумгаит» (2:0).
Затем в четвертьфинале квалификации была игра с «Ботошани», которая закончилась для «Шкендии» минимальной победой (1:0).
В домашнем чемпионате коллектив Эрнеста Гьоки успел принять участие в шести турах. В таблице его команда лидирует с 14 очками на счету.
В последних трех матчах Первой лиги «Шкендия» расписала мировую с клубом «Борец» (1:1), одержала верх над «Беласицей» (3:0) и победила «Академию Пандев» (2:1).
«Тоттенхэм»
На старте квалификации лондонская команда провела встречу с «Локомотивом Пловдив». Матч в Болгарии завершился минимальной победой англичан (2:1).
В АПЛ «Тоттенхэм» сыграл в двух матчах. Пока «шпоры» имеют на своем счету 3 очка и с разницей голов 5:3 занимают 6 место в таблице.
13 сентября подопечные Жозе Моуринью на своем поле принимали «Эвертон». Матч на «Тоттенхэм Хотспур» хозяева провалили (0:1).
Во втором туре «Тоттенхэм» сразился в гостях с «Саутгемптоном». На «Сент-Мэри» лондонцы добыли волевую победу (5:2).
Прогноз и ставка
Победа «Шкендии» в грядущей встрече оценивается в 21.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.20, а на победу «Тоттенхэма» — 1.13.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.68. 0