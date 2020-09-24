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    «Гуанчжоу Фули» и «Шанхай Шэньхуа» устроят еще одну перестрелку?

    «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа». Прогнозы и ставки на чемпионат Китая 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа»
    «Гуанчжоу Фули» не проигрывает в четырех матчах кряду
    «Гуанчжоу Фули» встретится с «Шанхай Шэньхуа» в рамках очередного тура чемпионата Китая. Матч состоится 24 сентября, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа».

    «Гуанчжоу Фули»

    Беспроигрышная серия «Гуанчжоу Фули» составляет уже четыре матча. Оглядываясь назад, можно смело сказать, что это лучший отрезок для команды Джованни ван Бронкхорста в текущем сезоне.

    Несколько дней назад «Гуанчжоу Фули» выиграл у «Далянь Про» Рафаэля Бенитеса благодаря голу на 90-й минуте. Этот успех позволил команде подняться в таблице группы А на шестое место и приблизиться на максимально близкое расстояние к зоне плей-офф.

    «Шанхай Шэньхуа»

    Команда из Шанхая не может выиграть в чемпионате с середины августа, то есть уже больше месяца. С тех пор «Шанхай Шэньхуа» пять раз сыграл вничью и дважды уступил.

    Несмотря на столь неприятную серию, гости по-прежнему находятся в топ-4 группы А.

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    Интересно, что в трех из пяти ничейных матчей «Шанхай Шэньхуа» был зафиксирован счет 0:0. Еще в двух случаях — 1:1. Как правило, матчи с участием этой команды получаются крайне нерезультативными, о чем можно судить и по разнице мячей — 12:15.

    Прогноз и ставка

    Буквально на прошлой неделе «Гуанчжоу Фули» выбил «Шанхай Шэньхуа» из Кубка Китая, вырвав победу в серии пенальти. А перед этим, в августе, «Фули» выиграли у «Шэньхуа» в гостевом матче со счетом 3:2.

    И еще одна удивительная вещь: несмотря на скудную результативность «Шанхай Шэньхуа», матчи именно между этими командами почему-то, как правило, получаются зрелищными.

    Ставить на исход, наверное, не рискнем, очень непредсказуемый матч в этом плане. Даже букмекеры затрудняются ответить на главный вопрос. Поставить на победу хозяев можно за 3.14, а на гостей — за 2.32.

    Мы же выбираем довольно опасную для этого матча ставку «обе команды забьют + тотал матча больше 2,5» за 1.85. 0

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    «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа». Прогнозы и ставки на чемпионат Китая 24 сентября 2020 года. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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