«Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа». Прогнозы и ставки на чемпионат Китая 24 сентября 2020 года

«Гуанчжоу Фули» встретится с «Шанхай Шэньхуа» в рамках очередного тура чемпионата Китая. Матч состоится 24 сентября, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Шанхай Шэньхуа».

«Гуанчжоу Фули»

Беспроигрышная серия «Гуанчжоу Фули» составляет уже четыре матча. Оглядываясь назад, можно смело сказать, что это лучший отрезок для команды Джованни ван Бронкхорста в текущем сезоне.

Несколько дней назад «Гуанчжоу Фули» выиграл у «Далянь Про» Рафаэля Бенитеса благодаря голу на 90-й минуте. Этот успех позволил команде подняться в таблице группы А на шестое место и приблизиться на максимально близкое расстояние к зоне плей-офф.

«Шанхай Шэньхуа»

Команда из Шанхая не может выиграть в чемпионате с середины августа, то есть уже больше месяца. С тех пор «Шанхай Шэньхуа» пять раз сыграл вничью и дважды уступил.

Несмотря на столь неприятную серию, гости по-прежнему находятся в топ-4 группы А.

Интересно, что в трех из пяти ничейных матчей «Шанхай Шэньхуа» был зафиксирован счет 0:0. Еще в двух случаях — 1:1. Как правило, матчи с участием этой команды получаются крайне нерезультативными, о чем можно судить и по разнице мячей — 12:15.

Прогноз и ставка

Буквально на прошлой неделе «Гуанчжоу Фули» выбил «Шанхай Шэньхуа» из Кубка Китая, вырвав победу в серии пенальти. А перед этим, в августе, «Фули» выиграли у «Шэньхуа» в гостевом матче со счетом 3:2.

И еще одна удивительная вещь: несмотря на скудную результативность «Шанхай Шэньхуа», матчи именно между этими командами почему-то, как правило, получаются зрелищными.

Ставить на исход, наверное, не рискнем, очень непредсказуемый матч в этом плане. Даже букмекеры затрудняются ответить на главный вопрос. Поставить на победу хозяев можно за 3.14, а на гостей — за 2.32.

Мы же выбираем довольно опасную для этого матча ставку «обе команды забьют + тотал матча больше 2,5» за 1.85. 0