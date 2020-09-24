«Бешикташ» — «Риу Аве». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Бешикташ» будет принимать «Риу Аве». Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк» 24 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Бешикташ» — «Риу Аве».

«Бешикташ»

В конце августа стамбульский коллектив встретился с греческим ПАОКом в квалификации Лиги чемпионов и потерпел поражение в гостях (1:3).

После провала в ЛЧ «Бешикташ» принял участие в двух контрольных встречах, в которых он уступил «Сивасспору» (0:1) и победил «Антальяспор» (3:0).

В чемпионате Турции подопечные Сергена Ялчина успели провести две встречи. На старте Суперлиги «черные орлы» переиграли «Трабзонспор» (3:1).

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А во втором матче «Бешикташ» расписал мировую с «Антальяспором» (1:1). В турнирной таблице стамбульская команда пока идет пятой.

«Риу Аве»

Перед началом нового сезона португальская команда из города Вила-ду-Конди сыграла в трех контрольных встречах, в которых она по разу победила, проиграла и скатала вничью.

Сперва «Риу Аве» расписал мировую с «Маритиму» (0:0), после чего он одержал верх над «Пасуш де Феррейра» (2:1). А затем было поражение от того же «Маритиму» (1:2).

В квалификации Лиги Европы «Риу Аве» успел сыграть с клубом «Борац Баня Лука». В гостевом поединке в рамках 1/4 португальцы были сильнее представителей Боснии (2:0).

А 20 сентября «Риу Аве» принял участие в первом матче чемпионата страны. На стадионе «Жоау Кардозо» эта команда сыграла вничью с «Тонделой» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Бешикташа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 3.60, а на победу «Риу Аве» — 3.66.

Постоянный участник еврокубков на своем поле должен обыгрывать нестабильную португальскую команду. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.5 за 2.04. 0