ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Локомотива»Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол Сон оформил покер в матче против «Саутгемптона»В ожидании Бэйла «Тоттенхэм» напугал своей атакой Футболисты «Спартака»Идеальный тайм. «Спартаку» хватило одного удара в створ для победы над «Рубином»
  • 15:09
    • Суарес перейдет в «Атлетико»
  • 13:50
    • Полузащитник «Ман Сити» заразился коронавирусом
  • 11:38
    • Биатлонистка Резцова пропустит сезон из-за беременности
  • 07:00
    • «Лейкерс» вырвали победу у «Денвера»
  • 00:23
    • «Лилль» упустил победу над «Марселем»
  • 23:51
    • «Реал» и «Реал Сосьедад» победителя не определили
  • 23:40
    • «Ювентус» с победы стартовал в сезоне 2020/21
    Все новости спорта

    Сдержит ли «Шанхай» свои ворота сухими?

    «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч китайской Суперлиги 22 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Шанхай СИПГ
    В 12 туре чемпионата Китая «Шицзячжуан Эвер Брайт» сыграет с «Шанхай СИПГ». Игра пройдет на стадионе «Куньшан» 22 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ».

    «Шицзячжуан Эвер Брайт»

    Команда из провинции Хэбэй замыкает тройку лидеров в таблице Группы B. В 11 матчах чемпионата она набрала 17 очков.

    Последний раз в Суперлиге «Шицзячжуан» проигрывал кому-либо 21 августа. Тогда подопечные Афшина Готби влетели «Чунцин Лифан» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    Затем была ничья с «Бэйцзин Гоань» (2:2) и победы над «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (3:1), «Циндао Хуанхай» (1:0) и «Уханем» (1:0).

    В 11 туре чемпионата «Шицзячжуан» расписал мировую с «Тяньцзинь Тэда» (1:1), после чего команда Готби вылетела из 1/16 Кубка страны от этого же соперника (0:2).

    «Шанхай СИПГ»

    После 11 туров чемпионата Китая команда из Шанхая имеет на своем счету 26 баллов. В таблице Группы B она на данный момент является лидером.

  • Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол
  • Обзор прессы по матчу «Локомотив» — «Тамбов»
  • Сегодня

    • После первой игры с «Шицзячжуан» 16 августа (1:1) «Шанхай СИПГ» добыл три победы кряду, обыграв «Бэйцзин Гоань» (2:1), «Чунцин Лифан» (3:0) и «Тяньцзинь Тэда» (4:1).

    А в 9 туре Суперлиги подопечные Витора Перейры потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (0:2).

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Затем в чемпионате «красные орлы» победили «Циндао Хуанхай» (2:1) и «Ухань» (2:1). А в Кубке Китая «Шанхай СИПГ» прошёл «Чунцин Лифан» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Шицзячжуан» в игре 11-го тура букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 4.58, а на победу «Шанхай СИПГ» — 1.54.

    Несмотря на статус фаворита, команду из Шанхая ждет матч против сложного соперника, имеющего большие планы на этот сезон. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.65. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  5.51
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     Неймар в матче с «Марселем»
  • С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис
    • 19:37 16/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч китайской Суперлиги 22 сентября 2020 года. Прогноз на «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры