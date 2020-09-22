«Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч китайской Суперлиги 22 сентября 2020 года

В 12 туре чемпионата Китая «Шицзячжуан Эвер Брайт» сыграет с «Шанхай СИПГ». Игра пройдет на стадионе «Куньшан» 22 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Шанхай СИПГ».

«Шицзячжуан Эвер Брайт»

Команда из провинции Хэбэй замыкает тройку лидеров в таблице Группы B. В 11 матчах чемпионата она набрала 17 очков.

Последний раз в Суперлиге «Шицзячжуан» проигрывал кому-либо 21 августа. Тогда подопечные Афшина Готби влетели «Чунцин Лифан» (0:1).

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Затем была ничья с «Бэйцзин Гоань» (2:2) и победы над «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (3:1), «Циндао Хуанхай» (1:0) и «Уханем» (1:0).

В 11 туре чемпионата «Шицзячжуан» расписал мировую с «Тяньцзинь Тэда» (1:1), после чего команда Готби вылетела из 1/16 Кубка страны от этого же соперника (0:2).

«Шанхай СИПГ»

После 11 туров чемпионата Китая команда из Шанхая имеет на своем счету 26 баллов. В таблице Группы B она на данный момент является лидером.

После первой игры с «Шицзячжуан» 16 августа (1:1) «Шанхай СИПГ» добыл три победы кряду, обыграв «Бэйцзин Гоань» (2:1), «Чунцин Лифан» (3:0) и «Тяньцзинь Тэда» (4:1).

А в 9 туре Суперлиги подопечные Витора Перейры потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (0:2).

Затем в чемпионате «красные орлы» победили «Циндао Хуанхай» (2:1) и «Ухань» (2:1). А в Кубке Китая «Шанхай СИПГ» прошёл «Чунцин Лифан» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Шицзячжуан» в игре 11-го тура букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 4.58, а на победу «Шанхай СИПГ» — 1.54.

Несмотря на статус фаворита, команду из Шанхая ждет матч против сложного соперника, имеющего большие планы на этот сезон. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.65. 0