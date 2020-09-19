«Фиорентина» — «Торино». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии 19 сентября 2020 года

«Фиорентина» встретится на своем поле с «Торино» в рамках первого тура чемпионата Италии. Матч состоится 19 сентября во Флоренции, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Торино».

«Фиорентина»

«Фиорентина» заняла десятое место по итогам предыдущего чемпионата Италии. Это явно не тот результат, на который рассчитывали в клубе. Тем более с учетом того, что годом ранее в клубе прилично потратились на зарплату для Франка Рибери, который неожиданно для всех решил провести последние годы карьеры в Италии.

Перед стартом нового сезона «Фиорентина» тоже провела довольно неплохую трансферную кампанию, сумев усилить практически все линии. В команду пришли полузащитники Борха Валеро, Алфред Данкан, Джакомо Бонавентура, защитник Поль Лирола и нападающий Кристиан Куаме.

Кроме того, вернулся из аренды Джованни Симеоне. И, скорее всего, «Фиорентине» еще как минимум на сезон удастся удержать в команде Федерико Кьезу, на которого претендуют все ведущие клубы Италии.

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«Фиорентина» провела три товарищеских матча, в которых забила по пять мячей. Команда Джузеппе Якини разгромила «Луккезе» (5:0), «Гроссето» (5:1) и «Реджану» (5:1). Одним из лучших в этих матчах был Рибери.

«Торино»

Про «Торино» можно уверенно сказать, что команда провалила прошлый сезон. Туринский клуб завершил чемпионат на 16-м месте, всего лишь в пяти очках от зоны вылета.

«Торино» кошмарно провел летнюю часть минувшего чемпионата, одержав только три победы — все на своем поле. В гостях же команда выдала серию из четырех поражений и двух ничейных результатов.

У «Торино» тоже есть несколько интересных приобретений — это швейцарский защитник Рикардо Родригес, который оказался не нужен «Милану», и полузащитник Симоне Верди из «Наполи». За последнего туринцы заплатили 20 миллионов евро.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Фиорентины» за 1.93, на ничью за 3.78, а на «Торино» — за 4.50. Привычный расклад для подобного матча Серии А.

Но на самом деле, «Фиорентина» на данном этапе действительно выглядит предпочтительнее. Об этом можно судить даже по товарищеским матчам. «Торино» на фоне результатов соперника должно быть немного неловко. Команда Морено Лонго после победы над «Новарой» сыграла вничью с «Про Патрией» и уступила «Про Верчелли».

Так что есть смысл поставить на победу «Фиорентины». Может быть, даже с форой (-1) за 2.80. У хозяев сейчас действительно такой состав, которому вполне по силам бороться за место в топ-6.

И кроме того, тотал «Фиорентины» больше 1,5 за 1.83 — если судить по прошлому сезону, с обороной у «Торино» все очень плохо. 0