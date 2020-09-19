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    Как начнет сезон «Боруссия» Д?

    «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Боруссия» М
    Эрлинг Холанн
    В первом туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Сентября 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    Прошлый сезон Бундеслиги команда из Дортмунда завершила на втором месте. За 34 тура она заработала 69 очков и забила 84 гола.

    В трех последних встречах минувшего сезона «Боруссия» Д проиграла дважды. Сперва она потерпела поражение от «Майнца» (0:2).

    А после победы над «РБ Лейпцигом» (2:0) подопечные Люсьена Фавра были разгромлены «Хоффенхаймом» (0:4). В предсезонке «шмели» провели 7 поединков, выиграв лишь в четырех из них.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    А новый сезон «Боруссия» Д начала с противостояния с «Дуйсбургом» в рамках Кубка Германии. В гостевом матче черно-желтые не оставили соперникам ни единого шанса на выход дальше (5:0).

    «Боруссия» М

    Сезон 2019/2020 клуб из Менхенгладбаха завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

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    • Минувший розыгрыш Бундеслиги «жеребята» завершили тремя победами. В этих матчах «Боруссия» М переиграла «Вольфсбург» (3:0), «Падерборн» (3:1) и «Герту» (2:1).

    Затем в ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

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    В последнем контрольном матче «Боруссия» М раскатала «Венло» (4:0), а в Кубке Германии она разбила «Обернойланд» (8:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.42, а на победу «Боруссии» М — 5.20.

    В дебютном матче сезона дортмундцы не позволят «Гладбаху» отобрать у них очки на своем поле. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.65. 0

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    «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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