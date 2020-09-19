«Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 19 сентября 2020 года

В первом туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М.

«Боруссия» Д

Прошлый сезон Бундеслиги команда из Дортмунда завершила на втором месте. За 34 тура она заработала 69 очков и забила 84 гола.

В трех последних встречах минувшего сезона «Боруссия» Д проиграла дважды. Сперва она потерпела поражение от «Майнца» (0:2).

А после победы над «РБ Лейпцигом» (2:0) подопечные Люсьена Фавра были разгромлены «Хоффенхаймом» (0:4). В предсезонке «шмели» провели 7 поединков, выиграв лишь в четырех из них.

Все прогнозы на Бундеслигу

А новый сезон «Боруссия» Д начала с противостояния с «Дуйсбургом» в рамках Кубка Германии. В гостевом матче черно-желтые не оставили соперникам ни единого шанса на выход дальше (5:0).

«Боруссия» М

Сезон 2019/2020 клуб из Менхенгладбаха завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

Минувший розыгрыш Бундеслиги «жеребята» завершили тремя победами. В этих матчах «Боруссия» М переиграла «Вольфсбург» (3:0), «Падерборн» (3:1) и «Герту» (2:1).

Затем в ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

В последнем контрольном матче «Боруссия» М раскатала «Венло» (4:0), а в Кубке Германии она разбила «Обернойланд» (8:0).

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.42, а на победу «Боруссии» М — 5.20.

В дебютном матче сезона дортмундцы не позволят «Гладбаху» отобрать у них очки на своем поле. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.65. 0